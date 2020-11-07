إتفاق الكامور ، أو الثورة داخل الثورة..‎

ما تمّ التوصل إليه أخيرا من إتفاق بين الحكومة و أهالي تطاوين ممثلين في تنسيقية الكامور و مكوناتها المختلفة هو قبل كل شيء تواصل لتعهدات سابقة عُطّلت لأكثر من 3 سنوات لأسباب عديدة..ثانيا إعتصام الكامور و تعطل الإنتاج في حقول النفط قد ولّد للأسف غضبا و إحتقانا كبيرين لدى غالبية المواطنين ( إلا أهالي تطاوين ربما) وصل الأمر حتى نعتهم بنعوت خارجة عن اللياقة، حتى لا نقول شيئا آخر..أمّا عن الإتفاق، فهو يخرج عن قاعدة " لا غالب و لا مغلوب"، بالعكس فبعد مفاوضات ماراتونية و شد و جذب، تمكن معتصمو الكامور من فرض إرادتهم و إحداث ثقب كبير في جدار هيبة الدولة، فرض أهالي تطاوين تفاصيل دقيقة في مجريات الحوار و خاصة سرعة تنفيذه لأنهم يعرفون أن الدولة لم يعد بإمكانها الإلتزام بتعهداتها، و هو ما يمثل انعدام الثقة في مؤسساتها و هم في ذلك يحاولون تفادي الخطأ الذي وقعوا فيه مع حكومة الشاهد عملا بمبدأ " لا يلدغ المرء من الجحر مرتين" لذلك وصلوا إلى مرحلة الرخ لا و الضخ لا..أهالي تطاوين يعلمون جيدا و بدقة تفاصيل الشركات العاملة في الولاية و حدود امكانياتها و يعلمون أيضا حجم الثروات التي تزخر بها الولاية و ما يمكن أن تخلقه من ثروة و من تنمية و من إيرادات يعلمون ذلك بالكيفية اللازمة، لذلك تشبثوا أكثر بمطالبهم و أجبروا الدولة على احترام تعهداتها و القيام بواجبها تجاة ولاية تشهد أكبر نسية بطالة مقارنة بولايات الجمهورية الأخرى( 31٪) أهالي تطاوين يعلمون حجم الخسائر التي يحدثها إجراء غلق الفانا و يعلمون أنهم يمسكون الدولة من اليد التي تؤلمها و لكنهم يعلمون أيضا أنهم على حق و أن التشغيل استحقاق و أنهم لابد من أن ينتفعوا بخيرات بلادهم بطريقة فيها الكثير من الكرامة، و الدولة تأخرت كثيرا و ربما لنصف قرن عن إنصاف تطاوين الولاية الصحراوية المنسية، لهذا كان إتفاق الكامور ثورة حقيقية داخل ثورة لم تكتمل،ما فعله أهالي تطاوين لا يعني أبدا أنه على أهالي قفصة أو غيرهم أن يفعلوا نفس الشيء للحصول على إتفاق مجزي و منصف للولاية و للشباب العاطل عن العمل حتى تُحل مشكلة الحوض المنجمي، المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في إيجاد الحلول الملائمة و المناسبة لضمان تدفق الفسفاط حفاضا على تعهداتها مع شركائها في الخارج و على توازناتها المالية و مكانتها في الأسواق العالمية...لماذا يلجأ البعض إلى تحدي الدولة و مؤسساتها، بغلق فانا أو بناء حائط على سكة حديدية أو غلق طريق؟؟؟..الواقع أن التونسيين قد جربوا الدولة منذ عشر سنوات دولة ليست في مستوى تعهداتها و التزاماتها، دولة ضعيفة و مرتعشة لا تقدر على مراقبة و متابعة أي قرار لديها، ما يقال شيئ و ما يُفعل شيء آخر متأخر جدا عن القول، لذلك تبقى الدولة في وعود ثابتة غير متحركة نحو الفعل و يبقى التونسيون على دراية واسعة بأسلوب الدولة في المماطلة و الإلتفاف و التسويف، و لنا في ملفات التشغيل و التمويل و الأشغال العامة و البيروقراطية و غيرها خير أمثلة ضلت تعهدات الدولة مجرد حبر على ورق لذلك لم تترك أمام مواطنيها غير لغة الإضراب و الحرق و الضغط و سد الطرقات، و للأسف فإنه سويعات بعد غلق الطرق مثلا تحضر السلط و يحل الإشكال و خاصة إشكالات إنقطاع مياه الشرب في الصيف!!..و كأن الدولة قد عوّدت مواطنيها على هذا الأسلوب، "لتأخذ حقك يجب أن تحدث ضررا و صجيجا كبيرا " نحن لا ندعم هذه الأساليب على أهمية حصيلتها، لكن الدولة لم تترك مجالا لمواطنيها غير هذا للأسف.. و هو إجراء يصمنه الدستور، لكن المواطن يمارسه بأشكال فيها ضرر كبير للمؤسسات و للدولة...على الدولة أن تراجع أساليبها في العمل و في الإنجاز و تلافي التعطيلات و البيروقراطية من خلال إستغلال أقصى ما يمكن من وسائط تقنية و دعم النجاعة لديها فلم يعد بالإمكان مواصلة سياسة الإرتعاش و التردد..