ترامب يغرّد محذرًا بايدن: الإجراءات بدأت الآن

الأناضول -

واشنطن - حذر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، السبت، منافسه الديمقراطي جو بايدن بإعلان فوزه بالرئاسة.وقال المرشح الجمهوري، في تغريدة على حسابه بتويتر، الجمعة، "لا ينبغي لجو بايدن أن يطالب بشكل خاطئ بمنصب الرئيس. يمكنني تقديم هذا الادعاء أيضا. الإجراءات القانونية بدأت للتو".وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى: "قد نستعيد تقدمنا في بعض الولايات مرة أخرى مع المضي قدمًا في الإجراءات القانونية".​وكان ترامب قد ادّعى في أكثر من مناسبة أن الانتخابات الرئاسية تعرضت للتزوير لصالح بايدن، وتعهد برفع "الكثير من الدعاوى القضائية" بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات لصالحه.ولليوم الرابع على التوالي يستمر فرز أصوات الناخبين الأمريكيين، ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات ولا يزال مستمرا بالتفوق.وتشير النتائج الأولية حتى فجر السبت، إلى أن بايدن تمكن من تأمين 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ولم يعد يفصله عن الفوز سوى الحصول على 6 أصوات، ويتوقع فوزه بالرئاسة بمجرد تأكد فوزه في واحدة من 3 ولايات لم يحسم الصراع فيها، هي بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا.وأدلى عشرات الملايين من الأمريكيين بأصواتهم، الثلاثاء، لاختيار الرئيس المقبل، بعد حملة انتخابية هيمنت عليها أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تسبب في وفاة أكثر من 241 ألف شخص في البلاد.