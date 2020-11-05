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ماكرون يضاعف عدد قوات الأمن على الحدود الفرنسية ويدعو لإعادة بناء منطقة شينغن "بالعمق"

Video grab/Figaro live
Publié le Jeudi 05 Novembre 2020 - 16:50 قراءة: 0 د, 29 ث
فرانس 24 - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس مضاعفة عديد قوات الأمن المنتشرة على الحدود الفرنسية، من 2400 إلى 4800 جندي، لمكافحة خطر الإرهاب وعمليات التهريب والهجرة غير القانونية.

وأوضح الرئيس أثناء زيارته الحدود الفرنسية الإسبانية عند نقطة لو بيرتوس، أن قرار مضاعفة عديد القوات اتُخذ "بسبب ارتفاع نسبة التهديدات" بعد الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت فرنسا، وبينها اعتداء نيس.


وفي هذا الإطار، أعرب ماكرون عن "تأييده" لإعادة صياغة القواعد الناظمة لفضاء شينغن "بالعمق".

ودعا ماكرون "بإلحاح إلى إعادة بناء شينغن وتشديد الضبط" للحدود، مشيرا إلى أنه سيحمل "في هذا الاتجاه اقتراحات أولى إلى المجلس" الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر.

فرانس24/أ ف ب

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214491

Sarramba  (France)  |Jeudi 05 Novembre 2020 à 17h 37m |           
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Sarramba  (France)  |Jeudi 05 Novembre 2020 à 17h 36m |           
Marine Le PEN (Présidente du politique "le Rassemblement National", parti raciste, souverainiste et xénophobe) a dit:

" Les intérêts de la France resteront en Tunisie, la richesse de la Tunisie appartiennent à l'Etat Français, des traités et des accords conclus depuis des décennies ne seront pas défaits même si nous seront contraint d'utiliser la bombe nucléaire. Message adressé à Monsieur Makhlouf et à d'autres. Est ce que c'es clair?"

"à d'autres", elle s'adresse certainement aux laiches botes et aux esclaves de la France et des Français!!!



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