ماكرون يضاعف عدد قوات الأمن على الحدود الفرنسية ويدعو لإعادة بناء منطقة شينغن "بالعمق"

فرانس 24 -

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس مضاعفة عديد قوات الأمن المنتشرة على الحدود الفرنسية، من 2400 إلى 4800 جندي، لمكافحة خطر الإرهاب وعمليات التهريب والهجرة غير القانونية.وأوضح الرئيس أثناء زيارته الحدود الفرنسية الإسبانية عند نقطة لو بيرتوس، أن قرار مضاعفة عديد القوات اتُخذ "بسبب ارتفاع نسبة التهديدات" بعد الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت فرنسا، وبينها اعتداء نيس.وفي هذا الإطار، أعرب ماكرون عن "تأييده" لإعادة صياغة القواعد الناظمة لفضاء شينغن "بالعمق".ودعا ماكرون "بإلحاح إلى إعادة بناء شينغن وتشديد الضبط" للحدود، مشيرا إلى أنه سيحمل "في هذا الاتجاه اقتراحات أولى إلى المجلس" الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر.فرانس24/أ ف ب