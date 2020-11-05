ترامب يقول إن هناك "كثيرا من الأدلة" على وجود تزوير في الانتخابات و"سنواجه قضائيا الولايات التي فاز فيها بايدن" (تغريدة)ترامب: حققنا فوزا قضائيا كبيرا في بنسيلفانيا (تغريدة)تويتر يصنف تغريدة لترامب بشأن رفضه احتساب الأصوات التي تصل بعد يوم الانتخابات بأنها "مضللة"ترامب يطالب بوقف فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية (تغريدة)يتبع يتبع