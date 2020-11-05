ترامب يقول إن هناك "كثيرا من الأدلة" على وجود تزوير في الانتخابات و"سنواجه قضائيا الولايات التي فاز فيها بايدن" (تغريدة)
ترامب: حققنا فوزا قضائيا كبيرا في بنسيلفانيا (تغريدة)
تويتر يصنف تغريدة لترامب بشأن رفضه احتساب الأصوات التي تصل بعد يوم الانتخابات بأنها "مضللة"
ترامب يطالب بوقف فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية (تغريدة)
يتبع يتبع
ترامب: حققنا فوزا قضائيا كبيرا في بنسيلفانيا (تغريدة)
تويتر يصنف تغريدة لترامب بشأن رفضه احتساب الأصوات التي تصل بعد يوم الانتخابات بأنها "مضللة"
ترامب يطالب بوقف فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية (تغريدة)
يتبع يتبع
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