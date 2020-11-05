   Karem Mahmoud - أه مالهوى  

ترامب يقول إن هناك "كثيرا من الأدلة" على وجود تزوير في الانتخابات و"سنواجه قضائيا الولايات التي فاز فيها بايدن" (تغريدة)

Publié le Jeudi 05 Novembre 2020 - 17:49 قراءة: 0 د, 17 ث
ترامب يقول إن هناك "كثيرا من الأدلة" على وجود تزوير في الانتخابات و"سنواجه قضائيا الولايات التي فاز فيها بايدن" (تغريدة)


ترامب: حققنا فوزا قضائيا كبيرا في بنسيلفانيا (تغريدة)







تويتر يصنف تغريدة لترامب بشأن رفضه احتساب الأصوات التي تصل بعد يوم الانتخابات بأنها "مضللة"


ترامب يطالب بوقف فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية (تغريدة)

يتبع يتبع

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214480

Essoltan  (France)  |Jeudi 05 Novembre 2020 à 18h 42m |           
Trump dans ses derniers brefs instants de mort ne fait qu'intensifier notre grande joie de le voir souffrir avant de disparaître à jamais . C'est une belle revanche pour les Palestiniens ...

Observateur  (Canada)  |Jeudi 05 Novembre 2020 à 18h 00m |           
قاضي بمحكمة جورجيا يسقط دعوى ترامب القضائية بالتزوير.ضربة لحملة ترامب



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