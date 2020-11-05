مقتل أردنية وطفلها بإطلاق نار في لاس فيغاس

الأناضول -

الجاني متعاطي مخدرات وقتل برصاص الشرطة الأمريكية، وفق بيان المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز

قُتلت أردنية وطفلها، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية (جنوب غرب)، جراء إطلاق النار عليهما من متعاط للمخدرات.وذكر المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان، الخميس، إن "السفارة الأردنية بواشنطن تتابع الحادثة، التي أدت لمقتل سيدة أردنية وابنها".وأضاف الفايز: "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجاني، المتعاطي للمخدرات، والقاطن في إحدى الشقق المجاورة، (قام بجريمته) على إثر تكرار شكوى سكان العمارة ضده بسبب الإزعاج المتكرر".وأردف: "اعتقد الجاني خطأ بأن الشكوى مقدمة من العائلة الأردنية، وقام بالتوجه إلى شقتها، وإطلاق النار على السيدة الأردنية وابنتها والخادمة (من جنسية غير أردنية)".ولفت إلى أن إطلاق النار، أدى إلى وفاة السيدة والخادمة وإصابة ابنتها بطلقات نارية.واستدرك: "قام (الجاني) باختطاف طفلها وقد حضرت الشرطة على الفور وحدث تبادل إطلاق نار معه، ما أسفر عن مقتله والطفل، فيما تم نقل ابنة المغدورة إلى المستشفى لتلقي العلاج".وبين المسؤول الأردني، أن سفارة بلاده بواشنطن على تواصل مع السلطات المحلية ومع ذوي العائلة لتقديم كافة المساعدات الممكنة.