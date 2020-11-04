بايدن او ترامب لن تفرق مع العرب فالبقرة محلوبة محلوبة

كثرت التوقعات والحسابات والمتابعات خصوصا من شاشات العرب متابَعة للانتخابات الجارية في بلاد الامريكان ،،، توقعات وحدس وكثير من الأمنيات سواء لهؤلاء او لأولئك من امة العرب ( المتشققة ) وكلٌّ يغني او يرثي ليلاه ...متابعات جدّ لصيقة وجدُ مباشرة من مختلف بلاد العرب مرفقة بتعليقات وتحليلات عاطفية تعدد ( مناقب ) هذا وتذكر بعض مفاسد الآخر في صيغ متذبذبة لا قرار لها . هذا يبشر بعهد جديد والآخر يذكّر بالعهد الذي مضى وكلٌّ يخرص و( يحلب في حلاّب مڨعور ) .بايدن او ترامب اي منهما سوف لن يكون النجاشي الذي لا يظلم عنده أحدا ، كلّ منهما يستند إلى خلفية عَقدية ( وهذا ما ينقص حكام العرب ) ويتّكيء على ماكينات اعلامية ومالية تتطاحن في ما بينها لتظفر بقيادة العالم بما فيه امة العرب ، تتطاحن بكل ثقلها وبكل إمكانياتها وبكل عقائدها وخلفياتها وموروثاتها وقيمها التي تؤمن بها لتفرض ما تؤمن به ولتسخّر العالم ( بما فيه خزان المال العربي ومقدراتهم ) لمصالحهم ولتنفيذ اجنداتهم ولبسط سيطرتهم ...بايدن او ترامب كل منهما اذا فاز ( سيحلب البقرة ) ، قد يكون ترامب ( فضايحي : يحلب ويعيّط ) يحلب ويهجو و يفضح ، وقد يكون بايدن سيحلب في صمت وبطريقة اكثر هدوء وسكينة ،،، لكنّ البقرة محلوبة محلوبة ولاعزاء لبلاد العرب وحكام العرب ونُخب العرب الذين مازالوا عاقدين الامل بأنّ النصر والانتصار والعدل والإنصاف سيأتيهم من البيت الأبيض إن لم يكن ذلك مع هذا الرئيس فلربما مع الذي يليه ...