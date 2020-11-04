   Najet - عيون القلب  

ترامب يشكك في نتائج الانتخابات

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 18:35 قراءة: 0 د, 36 ث
الأناضول - شكك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، بنتائج انتخابات الرئاسة، قائلا إن "الأصوات التي كانت لصالحه بدأت تختفي بشكل عجيب".
جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، في وقت يترقب فيه الأمريكيون حسم أحد المرشحين نتائج الانتخابات المتقاربة جدا.
وقال المرشح الجمهوري ترامب إنه في الليلة الماضية كان متقدما على منافسه في العديد من الولايات الرئيسية حتى في تلك التي بدأ الديمقراطيون بالسيطرة عليها.


وأضاف أن الأصوات التي كانت لصالحه "بدأت تختفي بشكل عجيب بعد فرز أصوات البريد المفاجئة".

وتابع: "غريب جدا. القائمون على صناديق الاقتراع لا يستوعبون ما يحصل".

وفي وقت سابق اليوم، قالت جين أومالي ديلون، مديرة حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن إن الأخير على طريق الفوز بالانتخابات، إثر تقدمه على منافسه ترامب في ولاية ميشيغان، بحسب إعلام محلي.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214430

Observateur  (Canada)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 21h 42m |           
و بايدن يقلص الفارق أكثر فأكثر ببنسلفانيا



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