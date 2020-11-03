الأناضول -



يعادل هذا الرقم 73 بالمئة من إجمالي الإقبال على الانتخابات الرئاسية عام 2016، وفق إحصاء لوكالة "أسوشيتد برس"

تظهر أحدث حصيلة للتصويت المبكر في الولايات المتحدة، أن قرابة 102 مليون أمريكي شاركوا في التصويت المبكر قبل يوم الانتخابات، وفق إحصاء لوكالة "أسوشيتد برس".ووصفت الوكالة الأمريكية هذا الرقم التصويتي بـ"المذهل"، لافتة إلى أنه يعادل 73 بالمئة من إجمالي الإقبال على الانتخابات الرئاسية عام 2016.وتكشف حصيلة "أسوشيتد برس" أن التصويت المبكر في العديد من الولايات، بما في ذلك تكساس وأريزونا، اللتان تشهدان تنافسا محتدما للفوز بهما، تجاوز بالفعل إجمالي الأصوات قبل أربع سنوات.وفي ظل إجراء الانتخابات بالتزامن مع جائحة كورونا، تصاعد بشكل كبير إجمالي المقترعين عبر التصويت المبكر، سواء شخصيا أو عن طريق البريد، حيث سعى الناخبون للحصول على الأمان والراحة التي يوفرها هذا النوع من التصويت.ويواصل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، انتقاداته وتشكيكه في نزاهة التصويت المبكر عبر البريد، لكن الخبراء يقولون إن حصول ذلك أمر نادر.ومع ذلك، قد يستغرق فرز الأصوات التي وصلت عبر البريد أياما عدة، نظرا للأعداد الهائلة من الناخبين الذين اختاروا هذه الطريقة للتصويت، نظرا للأسباب الصحية مع تفشي كورونا.وتظهر استطلاعات الرأي، سواء تلك التي أجريت على الصعيد الوطني، أو تلك التي أجريت على صعيد الولايات الحاسمة (الولايات المتأرجحة) أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يملك حظوظا واسعة.لكن المفاجآت تبقى منتظرة، خاصة أن استطلاعات الرأي عام 2016 كانت تميل نوعا ما للديمقراطية هيلاري كلينتون، لكن ترامب هو من فاز في النهاية.