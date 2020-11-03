"اتصالات غامضة" تحث الأمريكيين على تأجيل التصويت إلى الأربعاء

الأناضول -

كشفت وزيرة العدل في ولاية ميشيغن الأمريكية دانا نيسيل، الثلاثاء، عن مكالمات آلية مجهولة المصدر، تلقاها كثير من المواطنين لثنيهم عن التصويت.وقالت نيسيل في تغريدة عبر تويتر: "لدينا تقارير عن مكالمات آلية عدة تلقاها سكان مدينة فلينت (ميشيغن)، تقول: بسبب طوابير الانتظار الطويلة، عليكم التصويت غدا (الأربعاء)".وأضافت: "من البديهي أن هذه الحجة زائفة ومحاولة لتخريب التصويت. لا توجد طوابير طويلة، واليوم هو آخر يوم للتصويت. لا تصدقوا الأكاذيب".ووفق قناة "الحرة" الأمريكية، فإن تلك الاتصالات الهاتفية الآلية تكررت في ولايات أخرى بينها آيوا وبنسلفانيا وفلوريدا. ولم تحدد المصادر من يقف وراءها.وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي بالوكالة تشاد وولف، في تصريحات صحفية: "ليس لدينا مؤشرات على أن طرفا أجنبيا نجح في المساس بأي أصوات في هذه الانتخابات أو التلاعب بها".وتنامت المخاوف من أن تسعى قوة أجنبية إلى التدخل في انتخابات عام 2020، منذ الانتخابات السابقة في 2016، عندما بث قراصنة روس عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني عبر الإنترنت للتأثير على التصويت تجاه الجمهوري دونالد ترامب، وبعيدا عن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.لكن هذه المخاوف لم تتحقق في هذه الانتخابات حتى الآن، إذ أدلى أكثر من 102 مليون أمريكي بأصواتهم في موجة غير مسبوقة من التصويت المبكر.وتظهر استطلاعات الرأي، سواء تلك التي أجريت على الصعيد الوطني، أو تلك التي أجريت على صعيد الولايات الحاسمة (الولايات المتأرجحة) أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يملك حظوظا واسعة.لكن المفاجآت تبقى منتظرة، خاصة أن استطلاعات الرأي عام 2016 كانت تميل نوعا ما لهيلاري، لكن ترامب هو من فاز في النهاية.