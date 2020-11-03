   Abdelhalim Hafed - الويل الويل  

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: ما هي تكلفة الحملات الانتخابية لكل من ترامب وبايدن؟

Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 20:50 قراءة: 0 د, 21 ث
فرانس 24 - ينفق المرشحون للانتخابات الرئاسية الأمريكية مبالغ طائلة على حملاتهم الانتخابية، في بلد ضخم يسعى فيه كل مرشح إلى تكثيف دعايته السياسية لإقناع أكبر عدد من الناخبين.

وقد بلغت تكلفة حملة كل من دونالد ترامب وجو بايدن حوالي 1.3 مليار يورو.


وتعد هذه الأرقام خيالية إذا ما تمت مقارنتها مع دول ديمقراطية أخرى كفرنسا مثلا، حيث قدرت كلفة حملة الرئيس إيمانويل ماكرون بـ16 مليون يورو... فيديو




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