محامي ترامب السابق يعلن تصويته لصالح بايدن

الأناضول -

أعلن المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تصويته لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي انطلقت عبر التصويت المباشر اليوم.ونشر مايك كوهين، تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" قال فيها: "خمنوا ما فعلته اليوم"، ثم أضاف وسم "بايدن هاريس" في إشارة لتصويته لصالح المرشح الديمقراطي.ومايك كوهين هو محام عمل لمصلحة ترامب منذ العام 2006 وحتى مايو/آيار 2018، وبعدها بشهر بدأ تحقيق فيدرالي ضده أدى إلى سجنه بتهم "التهرب الضريبي والبيانات الكاذبة وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية".ويقضي الرجل حاليا ما تبقى من عقوبته البالغة 3 سنوات في منزله في نيويورك، بعدما أطلق سراحه من السجن وسط مخاوف من انتشار كورونا.وكان كوهين انقلب على ترامب، ووصفه بـ"الغشاش والكذاب والمتنمر والفاسد والعنصري والمخادع والمعتدي" وقال إنه ذلك الشخص المهتم باستغلال الرئاسة للحصول على فوائد مالية شخصية. فيما رد ترامب باعتبار كوهين مجرد "جرذ وكاذب".