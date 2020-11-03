قطر تنضم الى المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات

أعلنت المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات،ومقرها تونس، عن انضمام دولة قطر، مشيرة الى أن وثيقة انضمامها إلى اتفاقية إنشاء المنظمة تم ايداعها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ يوم الاثنين 12 أكتوبر 2020 وبهذا الاجراء تكون دولة قطر قد استكملت جميع الإجراءات.والتقى بهذه المناسبة المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، المهندس محمد بن عمر، بسفير دولة قطر بتونس، سعد بن ناصر الحميدي، وسلمه رسالة شكر وامتنان موجهة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وأكد أن قطر سوف تعطي للمنظمة دفعا هاما باعتبار دورها الريادي على مستوى المنطقة العربية في المجال الرقمي ونجاحها في تطويع التحولات الرقمية. كما توجه المدير العام بالشكر إلى كافة الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الانضمام وخاصة وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات بدولة قطر.من جهته عبر السفير سعد بن ناصر الحميدي عن افتخار دولة قطر بالانضمام إلى المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وعزمها على المساهمة الفعالة في بلوغ الأهداف التي أنشأت من أجلها المنظمة خدمة للمنطقة العربية في هذا المجال الواعد واستجابة لتطلعات شعبها لاستحثاث التنمية اقتصادية والاجتماعية باستعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال المعلومات.