وفاة الكاتب البريطاني روبرت فيسك عن عمر يناهز 74 عاما

الأناضول -

إثر إصابته بسكتة دماغية في منزله الكائن بالعاصمة الأيرلندية دبلن

توفي المراسل والكاتب البريطاني المخضرم روبرت فيسك، الأحد، إثر إصابته بسكتة دماغية في منزله الكائن بالعاصمة الأيرلندية دبلن.وذكرت صحيفة "إيرش تايمز" الأيرلندية أن "فيسك أصيب بوعكة صحية، الجمعة، وتم نقله إلى مستشفى سانت فينسنت وتوفي بعد ذلك بوقت قصير عن عمر يناهز 74 عامًا".وكان فيسك واحداً من أكثر المراسلين البريطانيين الأجانب احتراماً وإثارة للجدل في العصر الحديث، ووصفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عام 2005 بأنه "ربما أشهر المراسلين الأجانب في بريطانيا".ويربط فيسك علاقة طويلة بأيرلندا يعود تاريخها إلى عام 1972 عندما انتقل إلى بلفاست للعمل كمراسل لصحيفة "لندن تايمز" في ذروة الاضطرابات.وحصل فيسك على درجة الدكتوراه من كلية ترينيتي في دبلن، وأكمل أطروحة حول حياد أيرلندا خلال الحرب العالمية الثانية.بدأت حياته المهنية مع صحيفة "صنداي إكسبرس" في لندن، وسرعان ما انتقل إلى العمل كمراسل لصحيفة "التايمز".وبعد أن صنع لنفسه اسمًا من أيرلندا الشمالية لتلك الصحيفة، انتقل فيسك لفترة وجيزة إلى البرتغال، ثم توجه إلى بيروت حيث عمل كمراسل للشرق الأوسط.ومن بين الأحداث التي قام بتغطيتها، الحرب الأهلية اللبنانية، والغزو الروسي لأفغانستان، والثورة الإيرانية، والحرب الإيرانية - العراقية.وفي عام 1989، انضم إلى صحيفة "لندن إندبندنت" واستمر فيها حتى وفاته.