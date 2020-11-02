   Abdelhalim Hafed - كامل الأوصاف  

رسالة الى الغنوشي: ميركل ستغادر و التزمت بأخلاقها المسيحية و أنتم تنكرتم لاخلاقكم الاسلامية

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 09:30 قراءة: 2 د, 21 ث
بقلم الأستاذ بولبابه سالم

يقال ان افضل طريقة لمعرفة ذكاء المسؤول السياسي هو ان تنظر الى الرجال الذين من حوله ، و بعد عشر سنوات من الثورة لم يعد الرجال المحيطون بالاستاذ راشد الغنوشي من الذين عاشوا معه سنوات الجمر او الذين التفوا حوله من 2011 الى سنة 2016 . لم يتغيّر الرفاق و لكن تغيّر القائد و حصل الامتعاض من سلطاته الواسعة التتفيذية والمالية و كان المؤتمر العاشر بداية تأسيس الأزمة رغم محاولات لملمة الخلافات بالدموع في نهايته مع عبد اللطيف المكي و عبد الحميد الجلاصي .


تبدو الدائرة المقربة من السيد راشد الغنوشي سواء من عائلته و صهره رفيق عبد السلام او من القادمين الجدد الذين طمعوا في "نهضة السلطة" زمن المغانم و تحصلوا عليها بعد ان احسنوا التموقع حتى انتهى الأمر بابتعاد او استبعاد بعض القيادات التاريخية المناضلة التي وجدت نفسها تتذيّل القوائم الإنتخابية امام اسماء مغمورة .. والسبب ان الوافدين الجدد أسهل تطويعا .

بعد انسحاب حمادي الجبالي و عبد الفتاح مورو ، جاءت عريضة المائة التي تطالب راشد الغنوشي بالإعلان صراحة عن التزامه بالفصل 31 من النظام الداخلي الذي لا يسمح لرئيس الحزب بولاية ثالثة لكن الرد كان بالتجاهل و التهجم على رفاق الأمس من بعض الصفحات القريبة التي تعمل بالتعليمات.

من غير المعقول، و التونسيون يعيشون في ظل ازمة اقتصادية ووبائية حرجة و ينتظرون حلولا لمشاكلهم ان يكون النقاش و الجدل داخل أكبر حزب في البلاد حول التمديد لرئيس الحركة و التحضير لإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة سنة 2024 .

سنة 1989 كتب الاستاذ راشد الغنوشي مقالا في جريدة الفجر عنوانه " دولة الشعب ام شعب الدولة" لاحراج بن علي الذي بدأ يتنكر لبيان 7 نوفمبر ،، وقتها وقع منع ذلك العدد من الترويج ،،،و اليوم يحاول راشد الغنوشي ان يجعل من حركة التهضة حزب الرئيس لا ان يكون رئيس الحزب .

لقد عارضتم بورقيبة لكنكم اصبحتم بورقيبيبن في احزابكم سواء من احزاب اليمين او اليسار ، و قد يكون مصير النهضة مثل مصير الحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1974 بعد اعلانه الرئاسة مدى الحياة و تهميش دعوات الإصلاح .

اذا كانت الرغبة في رئاسة الحكومة مشروعة بعد الفوز بالانتخابات اما اعلان الرغبة في رئاسة البلاد قبل 4 سنوات من الاستحقاق الانتخابي و التمهيد له بتحيل بعض المقربين عبر صفقات و تسويات الزعامة والرئاسة يجعل غروركم الشخصي يهدم كل شعاراتكم حول ديمقراطية الأحزاب و الخروج من منطق الجماعة و التنظيم الى منطق الحزب و الحداثة السياسية بما هي خدمة الناس لا خدمة الأشخاص .
حققت أنجيلا ميركل لألمانيا نتائج اقتصادية و اجتماعية جيدة و تجاوزت المداخيل 300 مليار اورو سنة 2019 و مازالت تتصدر استطلاعات الرأي في نسبة رضا الألمان عن سياساتها ،،لكنها عندما سئلت عن ترشحها للانتخابات القادمة أجابت دون تردد : "انتهى دوري و الحزب الديمقراطي المسيحي اختار مرشحه ، هناك قانون يجب احترامه و أريد ان أرتاح."

المسألة أخلاقية وقد انتصرت ميركل لاخلاقها المسيحية ، و لكن يبدو ان راشد الغنوشي تنكر للأخلاق الاسلامية في الالتزام بالقانون الداخلي لحزبه .

كاتب و محلل سياسي


Commentaires


14 de 14 commentaires pour l'article 214228

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 14h 09m |           
@Mongi
الفصل 31 من القانون الداخلي للحزب هو الذي يمنع الترشح لولاية ثالثة
وهو كاي قانون دنيوي يمكن تغييره حسب الاليات الموضوعة لذلك
فما العيب في تغيير اي فصل من القانون ان تم التغيير حسب الاليات المخصصة
لماذا الاعتراض على تغيير الفصل 31 ولماذا رفض الاحتكام للهيآت القانونية
لماذا لا يقع عوض ذلك العمل على اسقاط المشروع بالتصويت ضده وحتى وان مر اسقاط الغنوشي وعدم تمكينه من الرئاسة
السبب بسيط وهو انهم يدركون انهم على خطء ولا وزن لهم عند القواعد
ويدركون ان مشتركي النهضة لا يقبلون بهم بديلا عن الغنوشي فلماذا المكابرة
من لا يرضى بما تقرره قاعدة الحزب عليه الخروج من الحزب وتكوين حزب خاص به

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 11h 22m |           
@BenMoussa

"ثاتيا ان كنتم تؤمنون بالديمقراطية لماذا ترفضون الاحتكام للمؤتمر واعضائه"
ولماذا لا نحتكم إلى ما توافقنا عليه من قبل ؟ الفصل 31 يمنع الترشّح لولاية ثالثة

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 10h 00m |           
اولا لماذا المغالطة والمقارنة بين رئيس حزب ورئيس دولة
اغلب الاحزاب اندثرت بعد تخلي او غياب مؤسسيها فعلى سبيل المثال اين احزاب ديغول وديستان وشيراك ومارشي او احزاب بورقيبة والسبسي وبن علي
ولكن اي من الدول لم تندثر بعدغياب رؤسائها العمالقة
ثاتيا ان كنتم تؤمنون بالديمقراطية لماذا ترفضون الاحتكام للمؤتمر واعضائه وتشنون حملة تشويه ضد مؤسس الحزب دون اي اعتبار لمكانته على الساحة السياسية الداخلية والخارجية
الحملة المستعرة ضد الغنوشي حركتها اطماع شخصية ضيقة لبعض المسؤولين في النهضة وآزرتها واججتها احزاب واطراف اخرى سعيا لاندثار النهضة كاي حزب آخر بعد تخلي رئيسه
والمقال دليل على ان بولبابة سالم رغم ما أظهره من رجاحة عقل هو خصم ايديولوجي للنهضة

Sarramba  (France)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 09h 38m |           
تدوينتي أسفله متوجهة الى
@Ra7ala (Saudi Arabia)

Sarramba  (France)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 09h 27m |           
أخي الكريم في موضوع المولد النبوي سألتَ فأجبناك ولم تتجاوب معنا؟؟؟

أما في ما يخصّ أخبار الأحزاب ومشاكلهم، في ضل الديمقراطية والحرية الفعّالة والنّاجعة، من السّليم و من الأجدر أن يعرف المجتمع والأنصار والمنافسين ماذا يقع سياسيا داخلهم. فهاذا هو الصراع السياسي والفكري بعينه
والهام هو أن النّظام الديمقراطي هو ممارسته ثم ممارسة ثم ممارسة ثم تجربة ثم تجربة على دوام الدّهر. اذًا، فالذي لا يمارسها و لا يجرّبها و لا يعيشُ في مجتمع يسير عليه، لا يعرف شيئا عنها و كلامه هو مجر رأيي خيالي و ليس الاّ تأويل وتخيّلات... فهي ليست بمجرّد الرأي والرأي الآخر

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 06h 38m |           
بالرغم من أنني من معارضي النهضة ورئيسها لكنني لا أرى من الحكمة تسريب الخلافات الداخلية لأي حزب على وسائل الإعلام فهي تمهد لتفكيكه ذاتيا ولنا عبرة في داء تونس والجبهة الشعبوية

SOS12  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 01h 20m |           
Reussite

Nahdha deterioré ne reussit pas à elire Gchi pour une des 3 présidences meme si elle est unifiée.
Que dire la moitié ou plus exige le changement à partir de la presidence du parti.
Qu'il appelle Ghariani ou repatrie Hamadi J . et Ridha Chibi les formules sont erronées.
Un bon depart lui couvre ses réalisations.

Sarramba  (France)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 23h 58m |           
وأنت سي أبولبابة "شكون حرق قلبك"؟؟؟؟؟؟ تركناك حكيم و رزينا و محايدا، وجدناك منحازا و ضَربتْك الحصْرة والحِقد المُرْ من حيث لا ندري... لماذا هذا التهجّم المجاني ممن ليس له لا ناقة ولا جمل ؟؟؟ هل أنت ناطق باسم ال 100 أو أنت طامعا في منصب الغنوشي؟؟؟
تمثّل أنغلا ماركل التي لها 12 عشرا عاما في الحكم و التي ليس لها تأثير على الانتعاش الاقتصادي الألماني الا القليل، فهو تقريبا منتعش من عهد فيلي برانت وسبب انعاشه الرئيسي مع كفاءة الطبقة الصّناعية لمواطنيها و لمنع قوّات الحلفاء، بعد الحرب العالمية الثانية، من كسب جيشا وقوات حربية. مثل اليابان، سُخِّرت كل قوات و كفاءات البلاد والأموال الي الصّناعة والتّجارة بينما فرنسا و أنغلترا و الاتحاد السوفياتي... يتسابقون في التفنّن في صنع واختراع المعدّات
الحربية والقتالية... ممّا قلّص من تمويل الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة المدنية
السبب الثاني لتخلّي ماركل عن الحكم هو مرضها، لقد رأيناها أكثر من مرة ترتعش عند استقبال رأساء دول. والسبب الثالث هو سياسي بحت، خلافا لما تقول، انها خصرت كثير "الّنْدار" في الانتخابات الجهوية، وتأثير حزبها تقلص كثيرا لصالح أنصار البيئة والأحزاب النازية؟؟؟ تتَكلّم في ما لا تعلم وتَحْكُم و تتدخّل و تؤوّل في ما تجهله و لا يعنيك؟؟؟
والأعظم أنّك تضع على نفس المسافة قيمنا الإسلامية والرّاسخة بمن حرّفوا دينهم وجعلوه شيعا و أشركوا بالله الواحد القهّار و قتّلوا البشرية؟؟؟
ثمّ هل لديك تصريحا رسميّا و واضح على لسان الغنوشي أنه سيتمسّك و سيقدّم لائحة في المؤتمر القادم (آخر 2020) لتغير القانون الداخلي للحزب لكي يتقدم لفترة ثالثة؟ و هل ضربتك الصاعقة والخوف أن يتحصل ديمقراطيا بالتصويت على تنقيح القانون؟؟؟
عاش من عرف قدره، أنصحك أمّا أن ترجع الى ما أبدعت فيه حتى هاته الحماقة والتطفّل المشبوه، أو أن تعتزل التحليل السياسي وتنخرط رسميا في حزب النهضة وتقدم نفسك لراسة الحزب، وتعلنها على الملأ
ولا حول ولا قوة الاّ بالله

BHIHIEZZ  (Tunisia)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 22h 32m |           
ارحل يا غنوشي النهضة ستكون افضل واذا كنت تعتبرها ملكك او صاحب الباتيندة سنتركها لك واسعة و عريضة ارحل يا غنوشي وشكر الله سعيك ارحل بجاه ربي ارحل يرحم والديك ارحل

Karimyousef  (France)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 22h 32m |           
الغنوشي كارثة على البلاد و قد كشف عن وجهه الحقيقي السلطة ثم السلطة ثم السلطة

Aziz75  (France)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 21h 58m |           
السياسة تغري الإنسان لما فيها من مزايا كثيرة. لكن الإنسان العاقل، إذا أردنا بناء توتس الغد على أسس صحيحة ومتينة و نفكر للغد القريب و خاصة البعيد،فعلى الأستاذ الغنوشي، أن يحترم دون تردد الفصل 31 من القانون الداخلي للحزب.،و يكون بذالك عبرة و نموذجا يقتدى به للأجيال القادمة، و يمكن أن يبقى مرجعية للتقريب بين الفرقاء في حلحلة بعض المشاكل العالقة.

Aziz75  (France)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 21h 58m |           
السياسة تغري الإنسان لما فيها من مزايا كثيرة. لكن الإنسان العاقل، إذا أردنا بناء توتس الغد على أسس صحيحة ومتينة و نفكر للغد القريب و خاصة البعيد،فعلى الأستاذ الغنوشي، أن يحترم دون تردد الفصل 31 من القانون الداخلي للحزب.،و يكون بذالك عبرة و نموذجا يقتدى به للأجيال القادمة، و يمكن أن يبقى مرجعية للتقريب بين الفرقاء في حلحلة بعض المشاكل العالقة.

Aziz75  (France)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 21h 58m |           
السياسة تغري الإنسان لما فيها من مزايا كثيرة. لكن الإنسان العاقل، إذا أردنا بناء توتس الغد على أسس صحيحة ومتينة و نفكر للغد القريب و خاصة البعيد،فعلى الأستاذ الغنوشي، أن يحترم دون تردد الفصل 31 من القانون الداخلي للحزب.،و يكون بذالك عبرة و نموذجا يقتدى به للأجيال القادمة، و يمكن أن يبقى مرجعية للتقريب بين الفرقاء في حلحلة بعض المشاكل العالقة.

Fessi425  ()  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 21h 27m |           
من قال لك أن ميركل تتعامل في حياتها السياسية بالدين المسيحي حتى تربط الإسلام بالمسيحة و إذا هم يعبدون إبن الإنسان فنحن نعبد رب و خالق الكون و ما عليه و ما تحته و ما لا نعلم



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