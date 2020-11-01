   Abdelhalim Hafed - كامل الأوصاف  

على غرار السامية.. أردوغان يدعو لمكافحة "معاداة الإسلام"

Publié le Dimanche 01 Novembre 2020 - 20:45 قراءة: 0 د, 30 ث
الأناضول - أنقرة -

الرئيس التركي: المسلمون الأوروبيون يتعرضون لتمييز ممنهج ويتم انتزاع حقوقهم وحرياتهم



دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مكافحة معاداة الإسلام على غرار مكافحة معاداة السامية في أعقاب كارثة "الهولوكوست".

جاء ذلك في رسالة مرئية إلى القمة التي أقيمت، الأحد، حول الإبادة الجماعية التي وقعت في مدينة "سريبرينيتسا" البوسنية عقب الحرب العالمية الثانية.

وقال أردوغان: "يجب مكافحة معاداة الإسلام اليوم على غرار مكافحة معاداة السامية في أعقاب كارثة الهولوكوست".

وأكّد الرئيس التركي أن المسلمين الأوروبيين يتعرضون لتمييز ممنهج، ويتم انتزاع حقوقهم وحرياتهم.

وتابع: "يجب أن يتوقف هذا المسار الخاطئ نظرا لتهديده مستقبل البشرية وثقافة التعايش بين المعتقدات".

Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 214224

Sarramba  (France)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 13h 42m |           
@Nouri (Switzerland)
رئيس الشيشان مشبوه فيه (نصب من طرف بوتين بعد إبادة المسلمين في الشيشان) و في عقله
أمّا مهاتير محمّد (مليزيا) بما أنه تحرر من السلطة أطلع ما قاله لماكرن على اليوتوب... قمة وجرائة وشجاعة... و حقيقة

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 12h 01m |           
@ Fassi 425
اردوغان ليس وحده الذي يدافع عن الاسلام معه رئيس حكومة الباكستان ورئيس الشيشان لكن الرؤساء العرب لا حولة ولا قوة لهم

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 11h 13m |           
@ Fassi 425
اردوغان ليس وحده الذي يدافع عن الاسلام معه رئيس حكومة الباكستان ورئيس الشيشان لكن الرؤساء العرب لا حولة ولا قوة لهم

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 07h 01m |           
@ Fassi 425
اردوغان ليس وحده الذي يدافع عن الاسلام معه رئيس حكومة الباكستان ورئيس الشيشان لكن الرؤساء العرب لا حولة ولا قوة لهم

Sarramba  (France)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 00h 05m |           
أدامك الله للإسلام والمسلمين يا صدر الإسلام في هذا الزمان

Fessi425  ()  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 21h 19m |           
الرئيس المسلم التركي رجب طيب أردوغان يحرب وحده أمام الطوغات و الكفرة و المرتدين و رؤساء و ملوك و سلاطين دول الإسلامية موتى بين الأحياء و منهم رئيسنا قيس سعيد يهاتف الكافر الحقير النجس الذليل رئيس فرنسا حتى يطامنه على محميته "تونس " أنها تحت تصرفه متى يشاء و كيف ماشاء



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