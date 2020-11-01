رقم قياسي للتونسي نجيب بلهادي في السباحة بالمياه المفتوحة

الأناضول -

بعد أن قطع مسافة 155 كلم في توقيت 47 ساعة و50 دقيقة

أعلن السباح التونسي نجيب بلهادي، الأحد، تسجيله رقما قياسيا جديدا في مجال السباحة داخل المياه المفتوحة، بعد أن قطع مسافة 155 كلم في توقيت 47 ساعة و50 دقيقة، حول جزيرة "جربة".وبدأ السباح التونسي هذا التحدي، الجمعة الماضية، قبل أن يصل ظهر اليوم، الأحد، إلى نفس النقطة التي انطلق منها داخل الميناء البحري بـ"جربة".وفي كلمة للإعلاميين قال بلهادي: "هذا الرقم الذي حققته اليوم يعتبر رقما قياسيا جديدا في مجال المداومة في المياه المفتوحة، خاصة أنني حققته في توقيت 47 ساعة و50 دقيقة".وأضاف: "قمت بالسباحة على المجال البحري لكامل جزيرة جربة وواجهت عدة صعوبات خاصة على مستوى التيارات المائية".ومن خلال هذا الانجاز حطم بلهادي (68 عاما) رقمه السابق، والذي حققه عام 2018 بقطعه مسافة 120 كلم في توقيت 76 ساعة و30 دقيقة.