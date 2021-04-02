كورونا البرازيل.. الوفيات تتجاوز 3 آلاف في 24 ساعة

الأناضول -

سجلت البرازيل، الخميس، 3 آلاف و398 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع حصيلة المتوفين إلى 325 ألفا و284.ووفق بيانات وزارة الصحة البرازيلية، سجلت البلاد 86 ألفا و586 إصابة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 مليونا و839 ألفا و844.ووصل إجمالي المتعافين من الفيروس 11 مليونا و169 ألفا و937.ويبلغ عدد سكان البرازيل قرابة 210 ملايين، وتعد البلد الثاني الأكثر تأثرا من تبعات كورونا بعد الولايات المتحدة.