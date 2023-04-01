أسد بن الفرات البطل التونسي المغيب عن إعلامنا وتعليمنا

Publié le Samedi 01 Avril 2023 - 11:04 قراءة: 1 د, 6 ث
      
كريم السليتي (*)

في مثل هذا اليوم التاسع من رمضان سنة 872 ميلادية وقع حدث مهم جدا في تاريخنا حيث نزل أول جندي تونسي ضمن قوات جيش الدولة الأغلبية على شواطئ صقلية بقيادة القائد العسكري والعالم والفقيه أسد بن الفرات.

كانت صقلية في ذلك الوقت تحت حكم الدولة البيزنطية وكانت تستعمل الجزيرة قاعدة لشن هجومات خاطفة على المدن الساحلية التونسية.
كانت الدولة الأغلبية ذات شوكة وعزة فلم ترض بذلك، وجهزت جيشا بحريا هائلا وأمَّرت عليه القاضي أسد بن الفرات الذي كان يبلغ من العمر 67 سنة. ويسر الله لهم فتح صقلية على مراحل دامت حولي 30 سنة تقريبا.

وقد توفي رحمه الله في حصار أحد المدن بالطاعون في الجزيرة ودفن هناك.

أسد بن الفرات من الأبطال المغيبين في تعليمنا وإعلامنا، حيث يلاحظ الجميع الاحتفاء و تعظيم القائد الفينيقي حنبعل رغم هزيمته أمام الرومان وينسون البطل الحقيقي الذي غلب الرومان وفتح صقلية ونشر فيها العدل والاسلام.

الغريب في القصة أن دولا عربية كثيرة تحتفي به وتسمي المدارس والمساجد ومحطات المترو والأحياء السكنية بإسمه. وتقوم قنواتهم بنشر المسلسلات والبرامج للتذكير بسيرته وبطولات جيشه التونسي، في حين لا نكاد نسمع عنه شيئا في اعلامنا التونسي ويكاد يكون مغيبا في مناهجنا التعليمية.

كل دول العالم المحترمة تحاول استحضار أبطالها وبطولات جيوشها وانتصاراتهم إلا نحن نحاول طمسها تماما من تاريخنا. فمتى ننصف أبطالنا الحقيقيين ليكونوا نموذجا لأطفالنا وشبابنا في الجد والإجتهاد وعلو الهمة؟

* كاتب وباحث تونسي


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 202562

Ahmed01  (France)  |Samedi 02 Mai 2020 à 21h 08m |           
نعم ، شخصيّة فذة من تاريخ الإسلام في هذه الربوع ، وأحد أساطين المذهب المالكي ، قال فيه شاعرنا الراحل مصطفى خريف

أَسَدٌ في نشر دين المُصطفى ... وفُراتٌ للعِطاشِ الظامئينْ



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 03 أفريل 2023 | 12 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:13 18:45 15:57 12:30 06:03 04:34
Babnet
11°
 Babnet18° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
10.29 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1119°-1118°-1116°-917°-9
  • Avoirs en devises
    22020,7

  • (31 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33471 DT        1$ =3,07190 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mars)   1853,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    