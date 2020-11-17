الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى 252 ألفا فيما تجاوز عدد الإصابات 11 مليونا و545 ألفا

الأناضول -

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى 252 ألفا و792، بعد تسجيل 856 حالة جديدة.وبحسب معطيات موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 11 مليونا و545 ألفا و757، عقب تسجيل 170 ألف و797 حالة جديدة.وأظهرت المعطيات تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 7 ملايين و23 ألفا، فيما تخطى عدد اختبارات الكشف عن كورونا 170 مليونا.وبحسب الموقع، تتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها في الوفيات البرازيل والهند، وفي الإصابات الهند والبرازيل.وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 55 مليونا و537 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و335 ألفا، وتعافى ما يزيد على 38 مليونا و742 ألفا، وفق الموقع ذاته.