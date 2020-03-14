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كورونا: السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد

Samedi 14 Mars 2020

Samedi 14 Mars 2020
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فرانس 24 - نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) السبت عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن "حكومة المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد" 15 مارس/آذار"،في خطوة تدخل في إطار جهود الرياض للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن المصدر ذاته أن السعودية تعتبر "ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم".


وأضافت أن المصدر قد أشار "إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذوات العلاقة ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه".

وأوضح المصدر حسب ما نقلت "واس" أنه سيتم "وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقا للاجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين".

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الجمعة تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 86 حالة.

علاوة مزياني

  
  
  

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