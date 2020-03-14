Samedi 14 Mars 2020



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- إصابة زوجة ستليوس بيتساس متحدث الحكومة اليونانية بفيروس كورونا

- بولندا تمنع دخول الأجانب إلى أراضيها لمدة 10 أيام اعتبارا من السبت



- الدنمارك تغلق حدودها اعتبارا من ظهر السبت

سجل العالم، الجمعة، أول وفاة بـ"كورونا" لشابة في عمر الـ32؛ حيث تتركز الوفيات في كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.الوفاة جرى تسجيلها في مدينة جنيف السويسرية، وفق ما أفادت صحيفة "تريبون دو جنيف" المحلية.وأوضحت أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 1125، بينها 7 وفيات، حسب معطيات مكتب الصحة العامة الفيدرالي السويسري.وفي السياق نفسه، أفاد مراسل الأناضول بإصابة زوجة ستليوس بيتساس متحدث الحكومة اليونانية بـ"كورونا".في بولندا، قال رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي إن بلاده ستمنع دخول الأجانب إلى أراضيها لمدة 10 أيام اعتبارا من السبت، مع احتمال تمديد المدة إلى 20 أو 30 يوما.وفي تصريح له، قال مورافيسكي إن حكومته قررت تعليق الرحلات الداخلية للقطارات والطائرات فورا، فيما سيتم تعليق الرحلات الخارجية للقطارات والطائرات اعتبارا من الأحد.وأوضح أن المعابر الحدودية ستواصل فتح أبوابها أمام الشاحنات، فيما تقرر إلغاء التجمعات التي يزيد عددها عن 50 شخصا، وتقليص ساعات عمل المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي.وفي الدنمارك، أعلنت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن إغلاق حدود بلادها اعتبارا من ظهر السبت.وأوضحت فريدريكسن، في مؤتمر صحفي، أن الشرطة ستتولى حماية حدود البلاد برفقة الجنود.وأكدت أن بلادها ستمنع كل شخص ليست لديه أسباب مقنعة لدخول الدنمارك.والجمعة، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن أوروبا أصبحت بؤرة لـ"كورونا".وأضاف غيبريسوس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة السويسرية جنيف: "وفيات وإصابات كورونا اليومية في أوروبا تجاوزت تلك المسجلة في الصين وباقي مناطق العالم. أوروبا أصبحت بؤرة لكورونا".والأربعاء، صنَفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.