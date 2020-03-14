ترامب يعلن تعليق الرحلات البحرية الخارجية 30 يومًا بسبب "كورونا"

Samedi 14 Mars 2020



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الأناضول

في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بـ"تويتر" عقب إعلانه حالة الطوارئ بالبلاد

أعلن الرئيس، الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، تعليق الرحلات البحرية التي تنطلق من الموانئ الأمريكية للخارج لمدة 30 يوماً، تبدًا من منتصف ليلة الجمعة/السبت، بالتوقيت المحلي، وذلك بسبب فيروس "كورونا الجديد".جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في خطوة جديدة تأتي مباشرة عقب إعلانه حالة الطوارئ بالبلاد بسبب الفيروس القاتل.وقال ترامب في تغريدته "بطلب مني، وبدءاً من منتصف الليل، وافقت (شركات) كارنفال، ورويال كاريبيان، ونورفيجيان، وام اس سي، على تعليق رحلات السفن السياحية للخارج لمدة 30 يومًا".وأشار إلى أنّ هذا القطاع يمثّل "صناعة ضخمة ومهمة، وسيستمر كذلك".يأتي هذا القرار في وقت علِق مسافرون على متن سفن سياحية وسط عجز عن الرسو بسبب انتشار الوباء.تجدر الإشارة إلى أنه مع بدء انتشار الفيروس بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم، تم تسجيل إصابات به على متن بعض السفن، وقد تم وضع بعض هذه السفن قيد الحجر الصحي في كل من إيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة.وفي وقت سابق الجمعة، أعلن ترامب، "حالة الطوارئ الوطنية" في عموم البلاد بسبب انتشار الفيروس، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس في البيت الأبيض إثر تزايد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة.وقال ترامب في تصريحاته "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أُعلن رسمياً حال الطوارئ الوطنية"، مضيفا أنه تم فتح تمويل لحالة الطوارئ بقيمة 50 مليار دولار.وأشار إلى أن حالة الطوارئ الوطنية ستعزز التمويل لمكافحة تفشي الفيروس، وإنه بذلك سيسمح للمستشفيات بتفعيل خطط الاستعداد للطوارئ.وتسمح حالة الطوارئ لإدارة ترامب الفدرالية بتخصيص 50 مليار دولار في شكل مساعدات تمنح للولايات والمؤسسات الصحية المحلية لمكافحة الفيروس.كما ستتيح هذه الحالة وفق ترامب، لوزير الصحة سلطة جديدة واسعة النطاق للتنازل عن بعض القوانين واللوائح لمنح مشغلي الرعاية الصحية المزيد من المرونة.- خفض عدد رحلات المترو بالعاصمة واشنطنوفي سياق التدابير الأمريكية للحيلولة دون تفشي الفيروس، أعلنت السلطات بالعاصمة واشنطن اتجاهها لخفض عدد رحلات مترو الأنفاق، مع رفع حالة التأهب وزيادة أعمال تطهير وسائل النقل العام بالمدينة.وأوضحت أنه اعتبارًا من يوم الإثنين سيتم خفض رحلات المترو بشكل عام.وحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي ضحايا "كورونا" في الولايات المتحدة ألفين و53 إصابة بينهم 41 وفاة.