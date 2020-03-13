كورونا.. ميركل تلتقي قادة أوروبيين عبر الفيديو كونفرانس

Vendredi 13 Mars 2020
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الأناضول - برلين -
المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت:
- كان مقررا أن يقوم فوتشيتش بزيارة إلى برلين إلا أن الطرفين اتفقا على جعل اللقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الإثنين المقبل
- لقاء ميركل مع رئيس وزراء لوكسمبورغ، الذي كان مقررا عقده في برلين الخميس المقبل، سيكون أيضا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة
أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، أن لقاء المستشارة أنجيلا ميركل مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء لوكسمبورغ خافيير بيتل، المزمعين الأسبوع المقبل، سيتمان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس).
يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" الذي يثير الرعب حول العالم.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت في مؤتمر صحفي: "كان مقررا أن يقوم فوتشيتش بزيارة إلى برلين، إلا أن الطرفين اتفقا على جعل اللقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الإثنين المقبل".
وأضاف سيبرت أن لقاء ميركل مع رئيس وزراء لوكسمبورغ، الذي كان مقررا عقده في برلين الخميس المقبل، سيكون أيضا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وأشار إلى أن لقاء ميركل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتوقع عقده الأسبوع القادم في تركيا ما يزال في مرحلة التخطيط.
الأناضول - برلين -
المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت:
- كان مقررا أن يقوم فوتشيتش بزيارة إلى برلين إلا أن الطرفين اتفقا على جعل اللقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الإثنين المقبل
- لقاء ميركل مع رئيس وزراء لوكسمبورغ، الذي كان مقررا عقده في برلين الخميس المقبل، سيكون أيضا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة
أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، أن لقاء المستشارة أنجيلا ميركل مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء لوكسمبورغ خافيير بيتل، المزمعين الأسبوع المقبل، سيتمان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس).
يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" الذي يثير الرعب حول العالم.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت في مؤتمر صحفي: "كان مقررا أن يقوم فوتشيتش بزيارة إلى برلين، إلا أن الطرفين اتفقا على جعل اللقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الإثنين المقبل".
وأضاف سيبرت أن لقاء ميركل مع رئيس وزراء لوكسمبورغ، الذي كان مقررا عقده في برلين الخميس المقبل، سيكون أيضا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وأشار إلى أن لقاء ميركل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتوقع عقده الأسبوع القادم في تركيا ما يزال في مرحلة التخطيط.
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