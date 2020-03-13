   Farid - زمان  

رئيس الوزراء الإسباني يعلن "حالة الطوارئ" 15 يوما في عموم البلاد بسبب كورونا

Vendredi 13 Mars 2020

Vendredi 13 Mars 2020
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الأناضول - رئيس الوزراء الإسباني يعلن "حالة الطوارئ" 15 يوما في عموم البلاد بسبب كورونا

يتبع يتبع يتبع يتبع


  
  
  

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