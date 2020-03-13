سيدي وزير الصحة.. أرقام هواتفكم لا تردّ

Vendredi 13 Mars 2020
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حياة ين يادم
سيدي وزير الصحة،
منذ اتصال ابنتي بكلمات مؤثرة "صلّيو و ادعيو.. و الله موش بش ينجّينا كان ربّي".. لتعلمني أن الجامعة الأمريكية ببيروت أغلقت و كذلك المبيت. نظرا لوجود حالات اصابة بفيروس كورونا.
و تم اتخاذ القرار بترحيل الطلبة الأجانب إلى بلدانهم، قبل غلق مطار رفيق الحريري. كما تمت إحاطة طبية بالجميع، و تم شرح البروتوكول الواجب اتباعه في المطار، و الحجر الصحي الملزم تطبيقه حال وصولهم الى بلدانهم. و من التوصيات عدم وجود أشخاص في نفس المنزل من له ضعف في المناعة، و الذي عمره يتجاوز 50 سنة. كما يجب عدم الجلوس بجانب كبار السن و الأطفال و النساء الحوامل في وسائل النقل. كما تم تمكينهم من مستلزمات الوقاية.
اتصلت قصد الاستفسار على الرقم 190 و على الرقم 71589271 الذي أشار علي بالاتصال على الرقم 80101919 عشرات المرات لكي لا أقول المئات لكن لا حياة لمن تنادي.
أتساءل سيدي الوزير، ليس إشكالا بالنسبة لي إن لم يردّوا على مكالماتي الآن، لكن بعد أسبوعين، كل المؤشرات تقول أن عدد الإصابات ستتضاعف، لا قدر الله، إن ظهرت ابنتي مصابة بالفيروس بمن أتصل؟
ربّي بقدر حبّي لابنتي مريم، بقدر غلاوتها عندي، احفظها، فهي من أجمل عطاياك يا ربّ، اللهم اني استودعتك مبسمها و صحتها، فلا تريني بها بأسا يبكيني، اللهم ابعد عنها كل شر.
اللهم ارحمنا برحمتك و ارفع عنا البلاء.. اللهم احفظ وطننا من الأمراض و الوباء، واصرف عنا السوء و جميع الأسقام، و ازرع فيه راحة دائمة، و أملا بك لا يخيب، يا ربّ.
حياة ين يادم
سيدي وزير الصحة،
منذ اتصال ابنتي بكلمات مؤثرة "صلّيو و ادعيو.. و الله موش بش ينجّينا كان ربّي".. لتعلمني أن الجامعة الأمريكية ببيروت أغلقت و كذلك المبيت. نظرا لوجود حالات اصابة بفيروس كورونا.
و تم اتخاذ القرار بترحيل الطلبة الأجانب إلى بلدانهم، قبل غلق مطار رفيق الحريري. كما تمت إحاطة طبية بالجميع، و تم شرح البروتوكول الواجب اتباعه في المطار، و الحجر الصحي الملزم تطبيقه حال وصولهم الى بلدانهم. و من التوصيات عدم وجود أشخاص في نفس المنزل من له ضعف في المناعة، و الذي عمره يتجاوز 50 سنة. كما يجب عدم الجلوس بجانب كبار السن و الأطفال و النساء الحوامل في وسائل النقل. كما تم تمكينهم من مستلزمات الوقاية.
اتصلت قصد الاستفسار على الرقم 190 و على الرقم 71589271 الذي أشار علي بالاتصال على الرقم 80101919 عشرات المرات لكي لا أقول المئات لكن لا حياة لمن تنادي.
أتساءل سيدي الوزير، ليس إشكالا بالنسبة لي إن لم يردّوا على مكالماتي الآن، لكن بعد أسبوعين، كل المؤشرات تقول أن عدد الإصابات ستتضاعف، لا قدر الله، إن ظهرت ابنتي مصابة بالفيروس بمن أتصل؟
ربّي بقدر حبّي لابنتي مريم، بقدر غلاوتها عندي، احفظها، فهي من أجمل عطاياك يا ربّ، اللهم اني استودعتك مبسمها و صحتها، فلا تريني بها بأسا يبكيني، اللهم ابعد عنها كل شر.
اللهم ارحمنا برحمتك و ارفع عنا البلاء.. اللهم احفظ وطننا من الأمراض و الوباء، واصرف عنا السوء و جميع الأسقام، و ازرع فيه راحة دائمة، و أملا بك لا يخيب، يا ربّ.
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