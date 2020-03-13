"الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" يُعلق جميع مسابقاته القارية

Vendredi 13 Mars 2020
قراءة: 0 د, 27 ث
الأناضول - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الجمعة، تأجيل جميع مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأصدر "يويفا" بيانًا رسميًا جاء فيه "عطفا على القرارات التي اتخذتها حكومات عدة، تم تأجيل جميع مباريات مسابقات الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المقررة الأسبوع المقبل".
وقرر الاتحاد الأوروبي، الخميس، عدم إجراء مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وكذلك مباراة يوفنتوس وأولمبيك ليون الثلاثاء المقبل، بعد اكتشاف حالتي كورونا في ناديي ريال مدريد ويوفنتوس.
الأناضول - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الجمعة، تأجيل جميع مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأصدر "يويفا" بيانًا رسميًا جاء فيه "عطفا على القرارات التي اتخذتها حكومات عدة، تم تأجيل جميع مباريات مسابقات الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المقررة الأسبوع المقبل".
وقرر الاتحاد الأوروبي، الخميس، عدم إجراء مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وكذلك مباراة يوفنتوس وأولمبيك ليون الثلاثاء المقبل، بعد اكتشاف حالتي كورونا في ناديي ريال مدريد ويوفنتوس.
En continu
- Hier 22:46 الحرب على كورونا
- Hier 22:33 إيطاليا تسجل 189 وفاة بـ"كورونا" في يوم واحد
- Hier 22:13 "ما أوحت به استقالة عبد الحميد الجلاصي"
- Hier 20:25 مصر.. تسجيل ثاني وفاة بكورونا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:53
|18:27
|15:50
|12:36
|06:33
|05:07
|
27°
|27°
|% 34
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|27°-13
|20°-11
|18°-10
|21°-11
|17°-12
Follow @babnet_Tunisie
(110 465) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 641) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 395) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 184) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 265) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 396) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 249) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 52 032) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 131) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 51 031) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 163) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 43 962) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 655) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 42 634) لقد عرّاها تماما...
( 41 658) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 650) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 701) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
( 35 520) أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير ب
( 35 302) صورة مخجلة من ساحل العاج: تونسي يص
( 35 074) بعد معجزة البقرتيْن وإنزال الأمطار
Om Kalthoum - هجرتك