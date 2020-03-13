"الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" يُعلق جميع مسابقاته القارية

Vendredi 13 Mars 2020



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الأناضول

- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الجمعة، تأجيل جميع مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأصدر "يويفا" بيانًا رسميًا جاء فيه "عطفا على القرارات التي اتخذتها حكومات عدة، تم تأجيل جميع مباريات مسابقات الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المقررة الأسبوع المقبل".وقرر الاتحاد الأوروبي، الخميس، عدم إجراء مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وكذلك مباراة يوفنتوس وأولمبيك ليون الثلاثاء المقبل، بعد اكتشاف حالتي كورونا في ناديي ريال مدريد ويوفنتوس.