تقديرات رسمية بإصابة 100 ألف بكورونا في أوهايو الأمريكية

Vendredi 13 Mars 2020



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الأناضول

- واشنطن - قدرت مديرية الصحة في ولاية أوهايو الأمريكية وجود أكثر من 100 ألف مصاب بفيروس كورونا بالولاية لوحدها.جاء ذلك بحسب ما صرح مدير الصحة في الولاية، آمي أكتون في مؤتمر صحفي عقده مع حاكم الولاية مايك ديواين، في وقت متأخر الخميس.وقال أكتون إن "واحد بالمئة على الأقل من سكاننا يحملون هذا الفيروس في أوهايو اليوم".وأضاف: لدينا 11.7 مليون شخص، إذن العدد يتجاوز الـ100 ألف، وهذا يعطيك شعورا بكيفية انتشار الفيروس بسرعة".