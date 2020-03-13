كورونا.. الوفيات 39 والإصابات 1504 في الولايات المتحدة

Vendredi 13 Mars 2020
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الأناضول - نيويورك-
-ولاية فيرجينيا تعلن حالة الطوارئ بعد إعلانها في نيويورك
-تعليق الدراسة في ولاية ماريلاند لمدة أسبوعين
بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، 39، فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 1504 إصابات.
ووفق معطيات المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد انتشر الفيروس في 46 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية.
وجرى الغاء العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية ذات المشاركة الجماهيرية الواسعة في إطار التدابير الاحترازية.
فقد علقت الاتحادات الرياضية في الولايات المتحدة، دوريات كرة السلة، والبيسبول، والهوكي، وكرة القدم.
كما جرى اعلان حالة الطوارئ في مدينة نيويورك، التي تم رصد 95 إصابة فيها، وفق رئيس بلديتها بيل دي بلاسيو.
ولفت إلى أن أكثر من 1700 شخص يخضعون للحجر المنزلي الطوعي، في المدينة.
وأغلقت متاحف ومراكز رياضية أبوابها في نيويورك، لمنع تفشي الفيروس.
وبدأ جنود من الحرس الوطني ، بتقديم الطعام لسكان الأحياء التي يلتزم فيها الأهالي منازلهم في مدينة نيو روتشيل بولاية نيويورك، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في الولاية.
وعقب ولاية نيويورك، أعلنت ولاية فيرجينيا، حالة الطوارئ بسبب كورونا، فيما جرى تعليق الدراسة في ولاية ماريلاند لمدة أسبوعين.
وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 126 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
الأناضول - نيويورك-
-ولاية فيرجينيا تعلن حالة الطوارئ بعد إعلانها في نيويورك
-تعليق الدراسة في ولاية ماريلاند لمدة أسبوعين
بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، 39، فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 1504 إصابات.
ووفق معطيات المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد انتشر الفيروس في 46 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية.
وجرى الغاء العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية ذات المشاركة الجماهيرية الواسعة في إطار التدابير الاحترازية.
فقد علقت الاتحادات الرياضية في الولايات المتحدة، دوريات كرة السلة، والبيسبول، والهوكي، وكرة القدم.
كما جرى اعلان حالة الطوارئ في مدينة نيويورك، التي تم رصد 95 إصابة فيها، وفق رئيس بلديتها بيل دي بلاسيو.
ولفت إلى أن أكثر من 1700 شخص يخضعون للحجر المنزلي الطوعي، في المدينة.
وأغلقت متاحف ومراكز رياضية أبوابها في نيويورك، لمنع تفشي الفيروس.
وبدأ جنود من الحرس الوطني ، بتقديم الطعام لسكان الأحياء التي يلتزم فيها الأهالي منازلهم في مدينة نيو روتشيل بولاية نيويورك، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في الولاية.
وعقب ولاية نيويورك، أعلنت ولاية فيرجينيا، حالة الطوارئ بسبب كورونا، فيما جرى تعليق الدراسة في ولاية ماريلاند لمدة أسبوعين.
وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 126 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
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