   Om Kalthoum - حكم علينا الهوى  

رئيس وزراء كندا يفرض على نفسه حجرا صحيا إثر إصابة زوجته بـ"كورونا"

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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أوتاوا -

زوجة رئيس الوزراء الكندي بدأت تعاني من أعراض تشبه الانفلونزا بعد عودتها الأربعاء من بريطانيا



فرض رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، حجرا صحيا على نفسه، الخميس، إثر الاشتباه بإصابة زوجته بفيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن الطبيب نصح الأخير بمزاولة أنشطته اليومية ومراقبة نفسه نظرا لعدم وجود أعراض الفيروس عليه، لكن من باب مزيد من الحيطة والحذر، اختار ترودو، عزل نفسه والعمل من المنزل لحين صدور نتائج زوجته صوفي غريغوار.

وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء سيقضي يومه في المؤتمرات والمكالمات الهاتفية والاجتماعات الافتراضية من المنزل، بما في ذلك التواصل مع زعماء العالم وحضور مناقشات لجنة مجلس الوزراء الخاصة بكورونا".

وبدأت غريغوار، تعاني من أعراض تشبه الانفلونزا، بعد عودتها، في وقت متأخر الأربعاء، من زيارة لبريطانيا.

  
  
  

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