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"نداء عاجل" من ظريف إلى العالم: ساعدونا في مواجهة كورونا

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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الأناضول - طهران -

وزير الخارجية الإيراني:
- الفيروس لا يُميز وعلى الإنسان أيضا ألا يُميز

- الفيروس حصد أرواح 429 فردا في إيران حتى الآن
- نحن بحاجة عاجلة إلى مستلزمات وأدوات الطبية لمكافحة الفيروس
- نحتاج 172 مليون كمامة و100 مليون قفاز و3 ملايين و200 ألف مجموعة اختبار للكشف عن الفيروس، وألف جهاز للتنفس


أطلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، نداءً عاجلا إلى دول العالم لمساعدة بلاده في مواجهة تفشي فيروس "كورونا".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ظريف عبر حسابه على "تويتر" تحت عنوان "عاجل".

وأشار ظريف إلى أن الفيروس حصد أرواح 429 فردا في إيران حتى الآن.

وشدد على أن بلاده بحاجة عاجلة إلى مستلزمات وأدوات طبية لمكافحة الفيروس.

وأدرج الوزير الإيراني لائحة باحتياجات وزارة الصحة الإيرانية في هذا الإطار.

وقال: "الفيروس لا يُميز وعلى الإنسان أيضا ألا يُميز".

ومن بين الاحتياجات التي تطالب بها إيران لمواجهة "كورونا"، 172 مليون كمامة، و100 مليون قفاز، و3 ملايين و200 ألف مجموعة اختبار للكشف عن الفيروس، وألف جهاز للتنفس، حسب اللائحة التي نشرها ظريف.

وفي وقت سابق اليوم، طلبت إيران من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار لمكافحة "كورونا" الذي تفشى بشكل واسع في البلاد.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، في منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، إنه بعث برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، يوضح لها أن بلاده ترغب في الاستفادة من تمويلات الصندوق المخصصة للبلدان المتضررة من كورونا".
وأضاف "همتي" أن إيران بحاجة إلى دعم اقتصادي لمواجهة الفيروس الذي انتشر في سائر محافظات البلاد.
كانت جورجيفا قالت، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن البلدان المتضررة من "كورونا" ستحصل على تمويلات سريعة لمواجهة الفيروس.
ووفق بيانات رسمية، بلغ عدد ضحايا الفيروس في إيران 429 وفاة و10 آلاف و75 إصابة.

  
  
  

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