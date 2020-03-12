كورونا والنفط يهبطان جماعيا بالبورصات العربية

Jeudi 12 Mars 2020



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الأناضول

- تراجعت البورصات العربية والخليجية بشكل جماعي في نهاية تعاملات، الخميس، مع نزول أسعار النفط بفعل الزيادة المرتقبة في الإنتاج من قبل السعودية والإمارات، واستمرار التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" مع تصنيفه كوباء.كانت بورصة مصر في إجازة بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أغلقت بورصة الكويت أبوابها اعتبارا من الخمیس على أن تستأنف عملها في 29 مارس ضمن إجراءات مواجهة "كورونا".ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.ومع نهاية تعاملات اليوم، هبطت بورصة دبي بنسبة 7.96 بالمئة إلى 2032.1 نقطة، مع تراجع أسهم "بنك الإمارات دبي الوطني" 10 بالمئة و"إعمار العقارية" 9.79 بالمئة.وانخفضت بورصة العاصمة الإماراتية أبوظبي بنسبة 7.4 بالمئة إلى 3922.2 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم "أبوظبي الوطنية للفنادق" بـ10 بالمئة، و"رأس الخيمة للإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية" بـ9.94 بالمئة.وهبطت مؤشر بورصة قطر بـ4.45 بالمئة إلى 8230.4 نقطة، مع نزول 38 شركة مقابل ارتفاع 10 شركات.وهبطت بورصة البحرين بـ3.55 بالمئة إلى 1436.4 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم "البحرين للسينما" بـ10 بالمئة، و"جي اف اتش المالية" بـ9.9 بالمئة.وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيس "تاسي" بـ2.98 بالمئة إلى 6357.1 نقطة، بعد تراجع أسهم "أرامكو" بـ2.36 بالمئة، و"مصرف الراجحي" بـ1.45 بالمئة.وأغلقت بورصة مسقط على تراجع بـ2.57 بالمئة إلى 3733.7 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم "سندات التنمية الحكومية 40" بـ12.13 بالمئة، و"بنك اتش اس بي سي عمان" بـ9.17 بالمئة.وانخفضت بورصة الأردن بـ2.38 بالمئة إلى 1754.1 نقطة.فيما يلي أداء البورصات العربية، مع تراجع أسواق:دبي: بنسبة 7.96 بالمئة إلى 2032.1 نقطة.أبوظبي: بنسبة 7.4 بالمئة إلى 3922.2 نقطة.قطر: بنسبة 4.45 بالمئة إلى 8230.4 نقطة.السعودية: بنسبة 2.98 بالمئة إلى 6357.1 نقطة.البحرين: بنسبة 3.55 بالمئة إلى 1436.4 نقطة.مسقط: بنسبة 2.57 بالمئة إلى 3733.7 نقطة.الأردن: بنسبة 2.38 بالمئة إلى 1754.1 نقطة.