الاتحاد الأوروبي يرفض قرار ترامب حظر السفر من دول "شنغن"

Jeudi 12 Mars 2020



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الأناضول

قالوا إن الولايات المتحدة اتخذت ذلك القرار من جانب واحد ودون تشاور..

رفض قادة الاتحاد الاوروبي، الخميس، قرار الولايات المتحدة فرض حظر سفر على القادمين من دول منطقة "شنغن" (26 دولة أوروبية)، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.وقالا شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير، رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في بيان، إنّ الاتحاد "لا يتفق مع قرار الولايات المتحدة فرض حظر للسفر على القادمين من دول شنغن"، حسب وكالة أسوشييتيد برس.وأضاف ميشال، أن القرار "اتخذ من جانب واحد وبدون استشارة".كما شدد البيان، على أن فيروس كورونا "يمثل أزمة عالمية لا تقتصر على قارة بعينها وتتطلب التعاون بدلا من التصرف من جانب واحد".ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده ستعلق استقبال كافة الرحلات الجوية القادمة من أوروبا بأكملها، باستثناء بريطانيا، لمدة 30 يوما في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألفا في 115 دولة (آخرها كوبا)، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 80 دولة أي إصابات بالفيروس.