إسبانيا.. تعليق مباريات "الليغا" بسبب تفشي "كورونا"

Jeudi 12 Mars 2020



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الأناضول

- مدريد - أعلنت رابطة الدوري الإسباني تأجيل مباريات دوري كرة القدم للدرجتين الأولى (الليغا) والثانية بسبب تفشي فيروس "كورونا الجديد".وقالت الرابطة في بيان لها الخميس، إن القرار جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن في البلاد بسبب "كورونا"، وقرار نادي ريال مدريد فرض الحجر الصحي على لاعبيه، واحتمالات إصابة لاعبي بعض الأندية بالفيروس.وأوضحت أن تأجيل مباريات دوري كرة القدم للدرجتين الأولى (الليغا) والثانية، سيستمر لمدة أسبوعين على الأقل.وأكّدت الرابطة أنها أبلغت الاتحاد الاسباني لكرة القدم، والمجلس الأعلى للرياضة والأندية، بقرار التعليق.وقبل يومين، أعلنت الرابطة أن مباريات كرة القدم للدرجتين الأولى والثانية ستجري بدون جمهور، فيما أعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم تعليق جميع مباريات الدرجات الأدنى.كما جرى تعليق منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة السلة في البلاد بسبب تفشي "كورونا الجديد".