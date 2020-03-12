"تويتر" تلزم موظفيها بالعمل من المنزل بسبب "كورونا".... حتى إشعار آخر

Jeudi 12 Mars 2020



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الأناضول

- أصدرت شركة تويتر تعليمات لجميع موظفيها حول العالم للعمل من منازلهم بسبب تفشي فيروس "كورونا الجديد".وقالت الشركة في بيان إن موظفيها حول العالم سيعملون بشكل إلزامي من المنزل حتى إشعار آخر.وأكّدت أنها ستغطي تكاليف الموظفين فيما يتعلق بإعداد مكتب لأنفسهم في المنزل.