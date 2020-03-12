   Om Kalthoum - حب ايه  

ايران: ارتفاع كبير في وفيات "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
قراءة: 1 د, 0 ث

الأناضول -

تم تسجيل وفاة 75 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية



ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في إيران إلى 429، إثر وفاة 75 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهان بور، الخميس، أن 75 شخصا توفوا بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 429 في عموم البلاد، بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأضاف أن عدد الإصابات ازداد 1075 شخصا اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 10 آلاف و75 حالة.

وأشار أن 3 آلاف و276 شخصا تم تسريحهم من المسشتفيات بعد اكتمال علاجهم.

وتعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشارا لفيروس كورونا بعد الصين؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 فبراير/شباط الماضي.

وأسفر الفيروس عن وفاة شخصيات سياسية في إيران، أبرزهم، رجل الدين هادي خسرو شاهي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي، والسفير السابق لدى دمشق حسين شيخ الإسلام، والنائبة بالبرلمان فاطمة رهبر.

وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت 125 ألفا و597 إصابة بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.

  
  
  

festival-a7d915f534ac29330dad92ad47fd671c-2020-03-12 13:18:33






0 de 0 commentaires pour l'article 199647



En continu

الخميس 12 مارس 2020 | 17 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:50 12:36 06:34 05:08
21°
 21° % 49 :الرطــوبة
تونــس 11°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
21°-1124°-1219°-1118°-1020°-11
  • Avoirs en devises
    19514,3

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,18956 DT        1$ =2,80850 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1084,8 MDT
  Om Kalthoum - حب ايه
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |199647|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires