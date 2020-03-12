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إيطاليا… إغلاق مطار تشامبينو روما حتى إشعار آخر

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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الأناضول - روما -

وإغلاق صالة ركاب بمطار ليوناردو دافنشي الدولي، المطار الرئيسي بالعاصمة روما، اعتبارا من الجمعة



أعلنت السلطات الإيطالية، الخميس، إغلاق مطار تشامبينو روما، المطار الثاني بالعاصمة، بدءا من غد الجمعة وحتى إشعار آخر.

وقالت إنها "ستغلق مطار تشامبينو حتى إشعار آخر، إضافة إلى صالة الركاب رقم واحد بمطار ليوناردو دافنشي الدولي، المعروف بِاسم مطار فيوميتشينو، المطار الرئيسي بالعاصمة، بشكل مؤقت بداية من الثلاثاء المقبل"، حسب موقع "ذا لوكال" المحلي.

بدورها قالت سلطات مطارتشامبينو، في بيان، إن قرار الإغلاق أصبح ضروريًا بـ"سبب إلغاء شركات طيران العديد من الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا، والتي عادة ما تسير رحلاتها من مطاريّ روما".

وأضافت أنه لن يطرأ أي تغييرعلى رحلات شركات الشحن، مشيرة أن المدارج في المطارين ستظل متاحة بالكامل ولن تخضع لتغييرات تشغيلية.

وتعد إيطاليا بؤرة انتشار فيروس كورونا في أوروبا، حيث سجلت 827 وفاة بالفيروس حتى صباح الخميس، فيما بلغ عدد الإصابات 12 ألفا و462.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألفا في 115 دولة (آخرها كوبا)، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 80 دولة أي إصابات بالفيروس.

  
  
  

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