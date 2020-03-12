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إصابة وزيرة المساواة الإسبانية بفيروس كورونا

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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الأناضول - مدريد

وعزل نائب رئيس الوزراء بالحجر الصحي بعد إصابة الوزيرة الأسبانية إيرين مونتيرو..



أعلنت الحكومة الأسبانية، الخميس، إصابة وزيرة المساواة إيرين مونتيرو بفيروس كورونا الجديد، وإخضاع نائب رئيس الوزراء بابلو إغليسياس للحجر الصحي، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "publico" الأسبانية، أن الوزيرة في حالة صحية جيدة، مشيرة إلى أن نائب رئيس الوزراء سيخضع للفحص الطبي.

وأضافت أنه من المقرر أن يحضر اجتماع مجلس الوزراء الإسباني اليوم الوزراء المعنيون فقط بالموافقة على إجراءات مكافحة الفيروس.

وتوفى 55 شخصا في إسبانيا إثر الفيروس، فيما بلغت عدد الإصابات بكورونا حتى صباح الخميس ألفين ومئتي حالة.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألفا في 115 دولة (آخرها كوبا)، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 80 دولة أي إصابات بالفيروس.

  
  
  

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