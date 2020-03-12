   Abdelhalim Hafed - يا خالي القلب  

اجتماع حكومي في فرنسا لبحث قرارات تحد من انتشار فيروس كورونا

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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فرانس 24 - تجتمع الحكومة الفرنسية لبحث خطوات رسمية وعملية تحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، ويسبق هذا الاجتماع الحكومي الخطاب المنتظر للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قد يصرح خلاله بتدابير جديدة حول هذه الأزمة الصحية.





  
  
  

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  Abdelhalim Hafed - يا خالي القلب
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