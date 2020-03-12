   Abdelhalim Hafed - يا خالي القلب  

إيران تطلب دعم "النقد الدولي" لمواجهة كورونا

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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الأناضول - طهران -

وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن المبلغ 5 مليارات دولار



قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، إن بلاده طلبت من صندوق النقد الدولي، تسهيلات مالية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وكتب ظريف تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن البنك المركزي في بلاده طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، بعد إعلان الأخير عن حزمة تسهيلات للبلدان الأعضاء التي تشهد تفشيا للفيروس.

مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، قالت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، إن البلدان المتضررة من "كورونا" ستحصل على تمويلات سريعة لمواجهة الفيروس.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قوله اليوم، إنه طلب تسهيلات بقيمة 5 مليارات دولار، لمكافحة الوباء محليا.

ووفق بيانات رسمية، بلغ عدد الوفيات في إيران بسبب الفيروس 354 حالة، مقابل أكثر من 9 آلاف إصابة.

  
  
  

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