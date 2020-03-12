لبنان يسجل ثالث وفاة بكورونا

Jeudi 12 Mars 2020
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الأناضول - بيروت/وسيم سيف الدين - سجل لبنان، الخميس، ثالث وفاة بفيروس كورونا في مستشفى المعونات في جبيل شمال بيروت.
وقال مصدر طبي للاناضول إن "الحالة التي توفيت في مشفى المعونات في جبيل، كانت لشخص يعاني من أمراض وهو في مرحلة متقدمة من العمر".
والثلاثاء الماضي، أعلن لبنان أول حالة وفاة، وسجل الثانية أمس الاربعاء، كما سجل حالة شفاء تام من المرض.
ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.
وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألفا في 115 دولة (آخرها كوبا)، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 80 دولة أي إصابات بالفيروس.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
الأناضول - بيروت/وسيم سيف الدين - سجل لبنان، الخميس، ثالث وفاة بفيروس كورونا في مستشفى المعونات في جبيل شمال بيروت.
وقال مصدر طبي للاناضول إن "الحالة التي توفيت في مشفى المعونات في جبيل، كانت لشخص يعاني من أمراض وهو في مرحلة متقدمة من العمر".
والثلاثاء الماضي، أعلن لبنان أول حالة وفاة، وسجل الثانية أمس الاربعاء، كما سجل حالة شفاء تام من المرض.
ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.
وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألفا في 115 دولة (آخرها كوبا)، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 80 دولة أي إصابات بالفيروس.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
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