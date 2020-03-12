الجزائر تعلن أول وفاة بكورونا في البلاد

Jeudi 12 Mars 2020
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الأناضول - الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله -
ارتفاع عدد الإصابات لـ24 بعد الكشف عن 5 حالات جديدة
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وتسجيل 5 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 24 في البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان أنه "تم تسجيل خمس حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت حالة وفاة لأحد المصابين".
وأوضح البيان أن عدد المصابين ارتفع ل24 إصابة بعد الكشف عن الحالات الجديدة.
وتنتمي أغلب الحالات المصابة بالفيروس إلى عائلة واحدة بمحافظة البليدة جنوب العاصمة، ولم توضح الوزارة إن كانت حالة الوفاة منها.
وانتقل الفيروس إلى العائلة المصابة من قريب لهم مقيم في فرنسا، زارهم بين 14 و21 فبراير/ شباط الماضي، وفق بيان سابق للوزارة.
وسابقا قالت الوزارة، "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع الرعية الجزائري وابنته، المقيمين بفرنسا".
وفي 25 فبراير، أعلنت الجزائر تسجيل أول إصابة بالفيروس، لإيطالي تم ترحيله إلى بلاده.
ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.
وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألفا في 115 دولة (آخرها كوبا)، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 80 دولة أي إصابات بالفيروس.
الأناضول - الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله -
ارتفاع عدد الإصابات لـ24 بعد الكشف عن 5 حالات جديدة
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وتسجيل 5 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 24 في البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان أنه "تم تسجيل خمس حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت حالة وفاة لأحد المصابين".
وأوضح البيان أن عدد المصابين ارتفع ل24 إصابة بعد الكشف عن الحالات الجديدة.
وتنتمي أغلب الحالات المصابة بالفيروس إلى عائلة واحدة بمحافظة البليدة جنوب العاصمة، ولم توضح الوزارة إن كانت حالة الوفاة منها.
وانتقل الفيروس إلى العائلة المصابة من قريب لهم مقيم في فرنسا، زارهم بين 14 و21 فبراير/ شباط الماضي، وفق بيان سابق للوزارة.
وسابقا قالت الوزارة، "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع الرعية الجزائري وابنته، المقيمين بفرنسا".
وفي 25 فبراير، أعلنت الجزائر تسجيل أول إصابة بالفيروس، لإيطالي تم ترحيله إلى بلاده.
ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.
وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألفا في 115 دولة (آخرها كوبا)، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 80 دولة أي إصابات بالفيروس.
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