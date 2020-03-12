شنو معناها راجل.. شنو معناها موش راجل ..

Jeudi 12 Mars 2020



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"الغنوشي،عبير موسي والارهاب

هذا المساء أثارت قناة سكاي نيوز عربية ملفا حول الارهاب في تونس بل تحديدا حول اتهامات عبير موسي لراشد الغنوشي برعاية الارهاب واستقدامه منذ 2011.

كنت مدعوا بمكتب القناة بالمنزه وكان بوبكر الصغير على الجهة الاخرى اظنه بمكتب العوينة.

السيد بوبكر الصغير ذكرته بكونه أحد رموز الاعلام واننا تعلمنا منه العمق والموضوعية عندما كان رئيس تحرير جريدة الرأي،كنت أريد تذكيره بمرحلة من تاريخه ناصعة عله يستقوى بها فلا يتداعى للشعبوية.

مع الاسف كان كمن يضرب بعصا في مسلك مظلم ويستعيد كلام عوام الايديولوجيا من جنس، الكولستيرول، اولادنا، دعوة الشيوخ ، تهريب ابو عياض ، عفو تشريعي ، تعويضات ، اختراق اجهزة الدولة ، تفجير مرقد بالعراق...

- ذكرت بان العفو التشريعي اصدره الباجي وان ملف الارهاب نشا زمن بن علي في جبل سليمان وان انصار الشريعة منعهم العريض وزير الداخلية في افريل 2013 من تنظيم مخيم في القيروان ثم انه صنفهم حركة ارهابية في اوت من نفس السنة وان قول الغنوشي "ابناؤنا" ينسبهم للتونسيين لا بالمعني البيولوجي ولا الايديولوجي وانما بمعنى البيئة التي نشأوا فيها فهم فعلا اولاد بيئة تونسية ثقافة ودينا وسياسة وفنونا وقيما وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في اعادة بناء شخصيتهم ولا يجدي الحل الامني وحده.

- السيد بوبكر صغير يتاسف على ان الباجي قائد السبسي رحمه الله ترك فراغا بعد موته مما جعل النهضة تتمكن من اجهزة الدولة. واستشهد بقول الجلاصي انه استقال بسبب تعامل ابناء النهضة مع الدولة بمنطق الغنيمة

- ذكرته بان الباجي لم يكن خصما للنهضة بل حكم معها، وحضر مؤتمرها العاشر وقال فيها كلاما جيدا،واما عن قولة الجلاصي فتعني التنافس على المناصب والمواقع وليس على جني غنائم وسالته:هل تتصور أنهم قدموا غزاة؟

- مقدمة الاخبار قطعت الكلمة على الصديق بوبكر قبل ان يبدا جملته للتعقيب...يبدو انه لم يكن مقنعا حتى لهيئة تحرير القناة.

كنت أكدت من البداية وقبل التحدث في المسألة بانني لا امثل النهضة ولكني صديق لكل زعمائها كما أنني صديق لعدد من قادة الاحزاب الاخرى."

في ملف على القناة الإماراتية سكاي نيوز كان الكاتب الشاعر بحري العرفاوي على موعد مع احد رجالات أسامة الرمضاني بوبكر الصغير، أما تفاصيل الملف فقد أوردها بحري في تدوينة موجزة وشاملة، وأمّا معادن الرجال فهذا بحري صاحب الابداعات كان أولى لبن علي استقطابه فلم يفعل ولعله حاول وفشل، ولما يئس من استقطاب فنان الكلمة ذهب الى استقطاب سمسار الكلمة، كانت تكفي إشارة واحدة، فالعبيد لا يحتاجون إلى مفاوضات للاستسلام وانما يحتاجون الى إشارة لدخول الزريبة.. ارْ.. أو ارسْ.. أو اشْ.. في لحظة يكونون هناك يعلفون ويجترون.ذهب بن علي لحال سبيله، وخنع الذليل يترقب مصيره الذي اصبح بين يدي ثورة غاضبة، فإذا بالثورة تمد في مساحة عفوها وتقدم فرصة التوبة الوطنية لعناصر غير وطنية ولغت في أعراض ودماء الشعب، لكن ولما تيقنوا أنها ليست ثورة لتعليق الرقاب على أعواد الانارة، وانها ثورة "اذهبوا فأنتم الطلقاء" عادوا الى زريبة اماراتية، وبعد بن علي حولوا حقوق عبوديتهم الى محمد بن زايد، ويْكأنه داب اللؤماء الابدي! اذا القيت لهم حبال العفو، خاتلوك ثم لفوها حول عنقك، لا يؤمنون بالوسطية، لا يعترفون بغير حزم القانون لردعهم او البحث عن زريبة يتلطخون في روثها، ذلك أنها تخنقهم الحرية "ويجيفون" حين تنوشهم نسائم الكرامة..هذا رجل صمد في وجه تصاريف المحنة كما صمد في وجه إغراءات المنحة، وتلك رغوة شبه آدمية آسنة لا ترتقي حتى الى مستوى رغوة الزبد.