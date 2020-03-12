ارتفاع الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 1107، والوفيات لـ32

Jeudi 12 Mars 2020
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الأناضول - نيويورك - ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا الجديد" في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 1107 أشخاص، بينما وصل عدد الوفيات جرّاء الإصابة إلى 32 حالة، الأربعاء.
جاء ذلك بحسب أخبار تناقلتها العديد من وسائل الإعلام المحلية، والتي أشارت إلى أن الإصابات بالفيروس في تزايد مستمر.
ووفق المصادر فقد تم تسجيل 1107 إصابات بالفيروس حتى مساء الأربعاء، فيما وصل عدد من لقوا حتفهم جرّاء الإصابة إلى 32 حالة وفاة.
وعقب إعلان منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق الأربعاء، تصنيف فيروس كورونا "وباء عالميا"، قامت السلطات الأمريكية باتخاذ قرار بإلغاء عدد من الأنشطة والفعاليات في عموم البلاد، كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس.
وفي هذا السياق تقرر إلغاء المؤتمر الديني لطائفة المورمون(مسيحية أمريكية) الذي كان مقررًا في أبريل/نيسان المقبل، بولاية "أوتاه" مقر تلك الطائفة، حيث كان من المقرر أن يشارك فيه 100 ألف شخص.
وفي نيويورك التي تعتبر أكثر المدن الأمريكية ازدحامًا، كثفت هيئة النقل من أنشطتها لتطهير وسائل النقل العام، ومحطات مترو الأنفاق، وعربات الركاب.
وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.
الأناضول - نيويورك - ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا الجديد" في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 1107 أشخاص، بينما وصل عدد الوفيات جرّاء الإصابة إلى 32 حالة، الأربعاء.
جاء ذلك بحسب أخبار تناقلتها العديد من وسائل الإعلام المحلية، والتي أشارت إلى أن الإصابات بالفيروس في تزايد مستمر.
ووفق المصادر فقد تم تسجيل 1107 إصابات بالفيروس حتى مساء الأربعاء، فيما وصل عدد من لقوا حتفهم جرّاء الإصابة إلى 32 حالة وفاة.
وعقب إعلان منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق الأربعاء، تصنيف فيروس كورونا "وباء عالميا"، قامت السلطات الأمريكية باتخاذ قرار بإلغاء عدد من الأنشطة والفعاليات في عموم البلاد، كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس.
وفي هذا السياق تقرر إلغاء المؤتمر الديني لطائفة المورمون(مسيحية أمريكية) الذي كان مقررًا في أبريل/نيسان المقبل، بولاية "أوتاه" مقر تلك الطائفة، حيث كان من المقرر أن يشارك فيه 100 ألف شخص.
وفي نيويورك التي تعتبر أكثر المدن الأمريكية ازدحامًا، كثفت هيئة النقل من أنشطتها لتطهير وسائل النقل العام، ومحطات مترو الأنفاق، وعربات الركاب.
وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.
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