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كوبا تسجل أول 3 إصابات بفيروس "كورونا"

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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الأناضول - كوبا - أعلنت كوبا الأربعاء، تسجيل أول 3 إصابات بفيروس "كورونا الجديد" لإيطاليين جاءوا البلاد بغرض السياحة.

جاء ذلك بحسب أخبار تناقلتها العديد من وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن بيان لوزارة الصحة الكوبية.


وأوضحت المصادر أن الفحوصات التي أجريت على الأشخاص الثلاثة أثبتت إصابتهم بالفيروس القاتل، مشيرة إلى أنهم قدموا للعاصمة هافانا يوم 9 مارس/آذار الجاري.

كما أشارت إلى أن الجهات المعنية اتخذت كل التدابير اللازمة حيال الأشخاص المصابين من خلال وضعهم قيد الحجر الصحي، ووضع من خالطوهم تحت الملاحظة الطبية.

وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الإصابات ضربت بلدان أمريكا اللاتينية فالأرجنتين سجلت 21 إصابة، ووفاة، وتشيلي 23 إصابة، والأكوادور 17 إصابة، والبرازيل 52، والمكسيك 8، وبيرو 13، وكولومبيا 9، وكوستاريكا 23، والدومينيك وبراغوي 5 في كل منهما، وبنما 8.

  
  
  

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