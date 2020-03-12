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بولينزيا الفرنسية تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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الأناضول - مالبورن - أعلنت بولينزيا الفرنسية، الأربعاء، وهي مجموعة جزر جنوبي المحيط الهادئ، الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا الجديد" لدى مسؤولعائد من فرنسا.

ووفقًا لما ذكره راديو نيوزيلندا، أعلن إدوارد فريتش، رئيس بولينزيا الفرنسية، أنه تم اكتشاف أول إصابة بالفيروس بالبلاد، لدى ماينا ساج، ممثل الدولة في الجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان)، الذي عاد من باريس نهاية الأسبوع.


وأوضح الرئيس أن ساج أصيب بالفيروس خلال مباحثات أجراها في باريس مع عدد من المسؤولين هناك.

ومن ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها الدولة من أجل التصدي لانتشار الفيروس، أن يقدم كل القادمين إليها شهادات صحية تفيد عدم حملهم لكورونا القاتل.

وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.

  
  
  

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