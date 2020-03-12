خشية كورونا..ترامب يُعلق استقبال الرحلات القادمة من أوروبا لـ30 يومًا

Jeudi 12 Mars 2020



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الأناضول

الرئيس الأمريكي يستثني بريطانيا من هذا الإجراء الجديد الذي أرجعه إلى فشل البلدان الأوروبية في اتخاذ التدابير اللازمة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أن بلاده ستعلق استقبال كافة الرحلات الجوية القادمة من أوروبا بأكملها، باستثناء بريطانيا، لمدة 30 يوما في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس "كورونا الجديد".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس ترامب في خطاب وجهه إلى الأمريكيين، من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في العاصمة، واشنطن.وقال ترامب في خطابه "من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول إلى شواطئنا، سوف نعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة".وأضاف "القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة"، مبينًا أنه سيتم تعديل هذه القيود حسب الظروف على أرض الواقع".ولفت ترامب إلى أنه "ستكون هناك استثناءات للأمريكيين الذين خضعوا لفحوصات مناسبة، ولن تنطبق هذه القيود فحسب على أعمال التجارة والشحن، بل على أنواع أخرى مختلفة من الأشياء، كل ما يأتي من أوروبا إلى الولايات المتحدة".وأوضح أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة الفيروس، لافتًا إلى أنه تم تسجيل إنخفاض في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية.وأشار ترامب إلى أن الاتحاد الأوروبى فشل في اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وأن واشنطن قامت بخطوات جدية بهذا الصدد.وأضاف موضحًا أن الولايات المتحدة خصصت أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، ومساعدة المتضررين من هذا الوباء.وتابع في ذات السياق قائلا "لدينا أفضل الأنظمة الصحية في العالم وسنعرقل انتشار فيروس كورونا"، مضيفًا "أمرت بتوفير قروض ذات فوائد مخفضة للعمال بالولايات المصابة".كما بين أن "ما يحدث بسبب فيروس كورونا ليس أزمة مالية".وارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا الجديد" في الولايات المتحدة، إلى 1107 أشخاص، بينما وصل عدد الوفيات جرّاء الإصابة إلى 32 حالة، الأربعاء.جاء ذلك بحسب أخبار تناقلتها العديد من وسائل الإعلام المحلية، والتي أشارت إلى أن الإصابات بالفيروس في تزايد مستمر.ووفق المصادر فقد تم تسجيل 1107 إصابات بالفيروس حتى مساء الأربعاء، فيما وصل عدد من لقوا حتفهم جرّاء الإصابة إلى 32 حالة وفاة.وعقب إعلان منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق الأربعاء، تصنيف فيروس كورونا "وباء عالميا"، قامت السلطات الأمريكية باتخاذ قرار بإلغاء عدد من الأنشطة والفعاليات في عموم البلاد، كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس.وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.