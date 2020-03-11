أتلتيكو مدريد يقصي حامل اللقب ويبلغ ربع نهائي "التشامبيونزليغ"

Mercredi 11 Mars 2020



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الأناضول



فاز على ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين في إياب الدور الـ16

أقصى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، نظيره الإنجليزي حامل اللقب ليفربول، وتأهل لربع نهائي دوري بطولة أبطال أوروبا، إثر فوزه عليه بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، الأربعاء، في إياب دور الـ16 من البطولة.دخل ليفربول المباراة بنوايا هجومية واضحة لتعويض سقوطه ذهابًا بهدف نظيف في مدريد، ومارس لاعبو الريدز ضغطا قويا فى محاولة للتوغل من أجل تسجيل هدف التقدم.في المقابل، تراجع أتلتيكو إلى مناطقه الدفاعية منذ البداية، معتمدًا على الهجمات المرتدة عبر تحركات البرتغالي جواو فيليكس الذي وضع زميله دييغو كوستا في مواجهة مرمى ليفربول من تمريرة رائعة لكن المهاجم الإسباني سددها بجوار القائم.تراجع الفريق الإسباني أعطى أصحاب الأرض فرصة التقدم بكامل خطوطه نحو الهجوم، لينجح الهولندي جورجينيو فينالدوم في إحراز هدف ليفربول الأول عند الدقيقة 44، من رأسية قوية سكنت شباك يان أوبلاك.وعلى غرار الشوط الأول، استمر اندفاع ليفربول نحو مرمى الحارس السلوفيني مع بداية الشوط الثاني، فيما حافظ أتلتيكو على نهجه الدفاعي.ووقف السلوفيني يان أوبلاك سدا منيعا أمام كرات محمد صلاح وساديو ماني الخطيرة، حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع من زمن المباراة، والتي كادت تعلن تأهل الفريق الإسباني لولا أن الحكم ألغى هدف أحرزه ساؤول نيغيز بداعي التسلل.وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الإضافي الأول والذي بدأه ليفربول بقوة حيث تمكن البرازيلي فيرمينو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 94.رد الأتلتيكو جاء سريعا بهدف أحرزه ماركوس يورنتي في الدقيقة 97، توالت بعده صدمات ليفربول بعد أن عاد يورنتي مجددا ليضرب بقوة مُسجلا هدف التأهل للفريق الإسباني.وأكمل ألفارو موراتا ثلاثية فريقه بهدف أحرزه مع الدقيقة الأخيرة من وقت الشوط الإضافي الثاني، ليبلغ أتلتيكو مدريد الدور القادم بفضل فوزه بمجموع اللقائين بنتيجة أربعة أهداف لهدفين.