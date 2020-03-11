   Abdelwahab - حياتي انت  

شكرا عبد اللطيف المكي

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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مرتجى محجوب

أعلم أنه لا شكرا على واجب ، و لكني لست من الذين يزرون وازرة وزر أخرى ، و متأكد أنك تصل الليل بالنهار و لا يهنأ لك بال أمام ابتلاء عالمي نسأل الله اللطف فيه ،


عبد اللطيف المكي وزير الصحة ، رجل مقدام و شجاع ، و مسيس حد النخاع ، لا يتوانى عن التعبير عن مواقفه و ان كانت لا تعجب الاخوان ،

عبد اللطيف المكي ، تأكد أنني متابع دقيق لا يخطأ العنوان ، لك مني كل التحية و الإحترام و اني اقدر مجهودك المضني و الى الأمام ...

  
  
  

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