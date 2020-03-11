3 دول أوروبية تسجل أول وفاة بكورونا

Mercredi 11 Mars 2020



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الأناضول

- ستوكهولم - سجلت، الأربعاء، 3 دول أوروبية أول وفاة بفيروس كورونا على أراضيها، وهي أيرلندا والسويد وبلغاريا.وأعلنت وزارتا الصحة في السويد وأيرلندا أن حالتي الوفاة لشخصين مسنين، دون مزيد من التفاصيل.ورفعت السلطات السويدية، الثلاثاء، حالة التأهب لمكافحة الفيروس إلى أقصى مستوى، إثر اكتشاف أول إصابة بكورونا لشخص لم يغادر البلاد، حسبما نقلت صحيفة "ذا لوكال" المحلية.كما أصدرت قرارا بمنع التجمعات لأكثر من 500 شخص، كما قامت بالحد من إصدار تصاريح السفر للأعمار المتقدمة نظرا لارتفاع احتمالية إصابتهم بالفيروس.وفي أيرلندا، كشف مستشفى "ميرسي" الجامعي عن حجزه 3 حالات للعلاج من كورونا، ولفتت إدارة المستشفى أنّ المصابين الثلاثة "انتقلت إليهم العدوى أثناء سفرهم للخارج"، حسب شبكة "أر تي أي" المحلية.كما حثت الحكومة الأيرلندية، أصحاب الأعمال بتسهيل عزل الأشخاص الذين يشتبه إصابتهم بالمرض مع استمرار دفع رواتبهم، للحد من انتشار الفيروس.كما ألغت بعض الجامعات الحضور في الفصول الدراسية والاعتماد على المحاضرات عبر الإنترنت.وفي السياق، أوضحت بلغاريا أن الوفاة بكورونا على أرضها هي لـ"سيدة (66 عاما) لقت مصرعها في مستشفى بيروغوف بالعاصمة صوفيا"، حسبما نقلت "بالقان انسايت" المحلية.كما أشارت السلطات البلغارية أن زوج السيدة المتوفية وعمره 74 عاما تم حجزه في المستشفى ذاتها، على خلفية إصابته بالفيروس ذاته.والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "وباء عالميا"، وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألف شخص في 114 دولة، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 81 دولة أي إصابات بالفيروس.وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.