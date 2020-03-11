كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في إسبانيا إلى 54

Mercredi 11 Mars 2020
قراءة: 0 د, 54 ث
الأناضول - مدريد - ارتفع عدد الوفيات في إسبانيا بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا إلى 54 عقب وفاة 7 أشخاص، الأربعاء.
ووفقا للمعطيات التي أوردتها السلطات الإسبانية فإن عدد الوفيات ارتفع في عموم البلاد إلى 54 شخصا فيما بلغ عدد الإصابات ألفين و236 إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، في إطار التدابير الوقائية، أنها قامت بتأمين 410 آلاف كمامة طبية، وتنتظر في الأيام القادمة وصول 500 ألف أخرى.
وأفادت وزارة الثقافة أنها أغلقت جميع المتاحف والمراكز الفنية في العاصمة مدريد حتى إشعار آخر.
وبدأ وباء كورونا بضرب القطاع السياحي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الإسباني بإسهام يصل إلى 13 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي.
والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "وباء عالميا"، وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألف شخصا في 114 دولة، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 81 دولة أي إصابات بالفيروس.
وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.
الأناضول - مدريد - ارتفع عدد الوفيات في إسبانيا بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا إلى 54 عقب وفاة 7 أشخاص، الأربعاء.
ووفقا للمعطيات التي أوردتها السلطات الإسبانية فإن عدد الوفيات ارتفع في عموم البلاد إلى 54 شخصا فيما بلغ عدد الإصابات ألفين و236 إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، في إطار التدابير الوقائية، أنها قامت بتأمين 410 آلاف كمامة طبية، وتنتظر في الأيام القادمة وصول 500 ألف أخرى.
وأفادت وزارة الثقافة أنها أغلقت جميع المتاحف والمراكز الفنية في العاصمة مدريد حتى إشعار آخر.
وبدأ وباء كورونا بضرب القطاع السياحي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الإسباني بإسهام يصل إلى 13 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي.
والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "وباء عالميا"، وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألف شخصا في 114 دولة، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 81 دولة أي إصابات بالفيروس.
وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.
En continu
- 23:53 شكرا عبد اللطيف المكي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:51
|18:25
|15:49
|12:36
|06:36
|05:10
|
13°
|12°
|% 87
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|12°-11
|22°-9
|24°-12
|20°-11
|18°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 337) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 488) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 128) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 082) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 137) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 363) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 181) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 52 002) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 063) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 987) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 841) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 094) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 178) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 932) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 623) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 965) لقد عرّاها تماما...
( 41 580) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 539) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 402) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
( 35 441) أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير ب
Om Kalthoum - غلبت أصالح في روحي
Par:jamjam (Tunisia )
Sur: عبير موسي: "حقل نوارة" دخل حيز الاستغلال، أمس الثلاثاء، لمدة ساعتين ونصف ليتوقف بعدها بسبب خلل فني