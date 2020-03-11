كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في إسبانيا إلى 54

Mercredi 11 Mars 2020



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الأناضول

- مدريد - ارتفع عدد الوفيات في إسبانيا بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا إلى 54 عقب وفاة 7 أشخاص، الأربعاء.ووفقا للمعطيات التي أوردتها السلطات الإسبانية فإن عدد الوفيات ارتفع في عموم البلاد إلى 54 شخصا فيما بلغ عدد الإصابات ألفين و236 إصابة.وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، في إطار التدابير الوقائية، أنها قامت بتأمين 410 آلاف كمامة طبية، وتنتظر في الأيام القادمة وصول 500 ألف أخرى.وأفادت وزارة الثقافة أنها أغلقت جميع المتاحف والمراكز الفنية في العاصمة مدريد حتى إشعار آخر.وبدأ وباء كورونا بضرب القطاع السياحي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الإسباني بإسهام يصل إلى 13 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي.والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "وباء عالميا"، وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألف شخصا في 114 دولة، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 81 دولة أي إصابات بالفيروس.وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.